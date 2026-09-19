Mısırlı Mohamed Salah, cumartesi akşamı oynanan Türkiye Süper Lig'inin yedinci haftasının zirve mücadelesinde konuk ettiği Galatasaray karşısında, takımı Trabzonspor formasıyla gol yollarında patlama yaşadı.

Mısırlı firavun fazla beklemedi ve dördüncü dakikada geliştirilen bir kontratakta orta sahadan topla hareketlenen Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalarak topu başarıyla ağlara gönderdi.

39. dakikada Mohamed Salah, ev sahibi ekibin ikinci golünü hazırladı ve bu golde Nuh Saviolo'nun imzası vardı.

Mohamed Salah, 44. dakikada Franculino'dan gelen nefis bir pasın ardından kişisel ikinci golünü ve Trabzon'un üçüncü golünü kaydetmek için geri döndü. İlk yarı Trabzon'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Salah'ın üstünlüğü ikinci yarıda da sürdü ve Mısırlı yıldız, tıpkı ilk goldeki gibi orta sahadan yaptığı hızlı bir çıkışın ardından 80. dakikada hat-trick'ini tamamladı.

Mohamed Salah, Amed Sportif ve Gençlerbirliği'ne birer gol, İstanbul Başakşehir'e ise iki gol attıktan sonra Trabzon formasıyla Türkiye Ligi'ndeki yedinci golüne ulaştı.

Trabzonspor, yeni Alman teknik direktörü Thomas Reis ile ilk galibiyetini almayı hedeflerken, Galatasaray da Türkiye Ligi'nin liderliğini tek başına sürdürmek için galibiyet peşinde.

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