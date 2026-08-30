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Siep Engelen

Çeviri:

Muhteşem Bruno Fernandes, hat-trick’le Manchester United’ı sezonun ilk galibiyetine taşıdı

M. United - Ipswich Town
M. United
Ipswich Town
Premier Lig
B. Fernandes

Manchester United, geçen hafta Hull City karşısındaki kötü başlangıcın ardından toparlandı. Old Trafford’da Michael Carrick’in ekibi, Ipswich Town’ı 5-2 mağlup etti. Gecenin yıldızı hat-trick yapan Bruno Fernandes oldu. 

Ev sahibi ekibin başlangıcı vasattı; yalnızca Diogo Dalot, Ipswich kalecisi Kjell Scherpen’i gerçekten zorlayabildi. Diğer tarafta ise Julio Enciso’nun tek başına üzerine geldiği pozisyonda Senne Lammens kurtarış yaptı. Ancak yarım saatlik oyunun ardından Leif Davis’in şık vole vuruşuyla açılış golü geldi: 0-1. 

Sonuçta United’ı yeniden maça döndürmek için bir kayma gerekiyordu. Ipswich savunmasında işler bu şekilde tamamen ters gitti ve ardından Matheus Cunha, ileriye çıkan Fernandes’i Scherpen’le karşı karşıya bıraktı. Portekizli oyuncu sol ayağıyla net bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 1-1. 

Devre arasında Bryan Mbeumo önce akılalmaz bir şekilde bir fırsatı harcadı, ancak sonrasında maç tamamen Manchester United’ın lehine döndü. Bunda, Harry Maguire’ın tartışmalı golünü geçerli sayan hakem yönetiminin de payı vardı. 

Defans oyuncusu topu koluyla kontrol etti ve ardından Jacob Greaves’in bacağına da çarpan top ağlara gitti. Kısa süre sonra 3-1 de geldi; yine aynı Greaves, ceza sahası içinde savunma arkasına sarkan Cunha’yı sert bir müdahaleyle yere indirdi. Fernandes penaltıyı son derece soğukkanlı bir şekilde gole çevirdi. 

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M. United
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Bununla birlikte Manchester United üzerindeki baskıyı attı ve maçın son bölümünde farkı iyice açtı. Büyük bir şans eseri top Fernandes’in önünde kaldı ve Portekizli, 4-1’le hat-trick’ini tamamladı. 

Ardından skor 5-1’e de geldi. Fernandes, savunma arkasına sarkan Mbeumo’yu Scherpen’le karşı karşıya bıraktı; güzel bir aşırtmayla kaleci topu beşinci kez ağlarından çıkarmak zorunda kaldı. Lisandro Martínez’in beceriksizliği sonrası Chuba Akpom da uzatma dakikalarında bir gol buldu: maç 5-2 sona erdi.

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