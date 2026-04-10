Real Madrid yönetimi, Zinedine Zidane’la yakalanan başarı deneyiminin ardından, takımın teknik direktörlüğünde Fransız ekolünden yararlanmayı düşünüyor. Zidane, İspanyol ekibin teknik sorumluluğunu üstlenen son Fransız isimdi.

Teknik direktörlüğe başladıktan bu yana “Zizou”, iki dönem halinde yalnızca tek bir takımı, Real Madrid’i çalıştırdı ve her seferinde büyük başarı elde etti. 2016, 2017 ve 2018’de UEFA Şampiyonlar Ligi’ni üst üste 3 kez kazanması bile bunu göstermeye yeter.

Fransız RMC Sport ağı, bugün cuma günü, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın, gelecek sezon için yeni bir teknik direktör arayan Real Madrid’in gündemine girdiğini açıkladı. Real Madrid, dalgalı sonuçlar alan İspanyol Álvaro Arbeloa’nın yerine bir isim arıyor.

Deschamps daha önce, gelecek yaz yapılması planlanan Dünya Kupası’nın ardından Fransa Milli Takımı’nı bırakacağını açıklamıştı. 14 yıl süren bu dönemin ardından, tüm beklentiler Zidane’ın halefi olacağı yönünde.

Ocak 2025’te görevinden ayrılacağını duyurmasından bu yana, iki kez dünya şampiyonu olan Deschamps (1998’de oyuncu, 2018’de teknik direktör), antrenörlük kariyerini sürdüreceğini vurguladı.

Fransız teknik adam, “Uzun ve harika bir dönemi bitiriyorum ama kesinlikle emekliliğe giden yolda değilim. Bazıları ‘bırakacak’ diyor; hayır, sadece bir evreyi kapatıyorum ve sonrasında farklı ve güzel bir evre olacak” dedi.

Bir sonraki adresi konusunda da netti; milli takımlar yerine kulüpleri çalıştırmaya daha yatkın olduğunu söyleyerek, “Asla dememeliyim ama kendimi başka bir milli takımın teknik direktörü olarak görmüyorum. Fransa Milli Takımı’nın benim için ifade ettiği şey ve milli marş… Kendimi yedek kulübesinde otururken farklı bir marş dinlerken hayal edemiyorum” ifadelerini kullandı.