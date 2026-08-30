Bir basın raporu, bugün pazar günü, Barcelona'nın Arsenal'in yıldızı Brezilyalı Gabriel Jesus'u transfer etme işlemini tamamlaması için beklenen zaman çizelgesini ortaya koydu.

29 yaşındaki Jesus, Gordon, Ademi, Rodri, Cancelo ve Livakovic'in ardından takımın altıncı transferi olarak Barcelona'ya katılacak.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Arsenal'den gelen Brezilyalı forvet iki yıllık, üçüncü yıl için uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşmeye imza atacak ve Katalan kulübü transferi karşılığında Arsenal'e 10 milyon euro ödeyecek.

Brezilyalı oyuncu yarın pazartesi günü Barcelona'ya gelecek ve İspanya saatiyle yaklaşık 16.00'da özel havacılık terminalinde olacak; burada gerekli sağlık kontrolünden geçecek.

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Barcelona ile sözleşmesini imzalar imzalamaz, Brezilyalı milli oyuncu önümüzdeki salı günü resmi olarak takdim edilecek. Barcelona'nın yarın İspanya La Liga'nın üçüncü haftasına denk gelen maçta Rayo Vallecano'ya karşı Spotify Camp Nou'da oynayacağı (21.30) da göz önünde bulundurulmalı.

Jesus'un gelişi, sezon sonunda Hansi Flick'in ve 19 Ağustos'ta Mısır Ahly'ye karşı oynanan Joan Gamper maçının ardından spor direktörü Deco'nun işaret ettiği net bir forvet boşluğunu doldurabilecek olan Barcelona için harika bir fırsatı temsil ediyor.

Robert Lewandowski gibi bir forvetin bıraktığı boşluk, Gabriel Jesus tarafından doldurulabilir; bu, Lewandowski, Ferran Torres ve Marcus Rashford'un ayrılışının ardından Anthony Gordon ve Karim Ademi'nin gelişiyle bu sezon yenilenen Blaugrana hücumuna bir seçenek daha sağlayacak.

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