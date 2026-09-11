Raphinha, Dünya Kupası'nda geçirdiği sakatlığı atlatmasının ardından bir kez daha Barcelona'nın en etkili oyuncularından biri olarak sahaya dönerek olağanüstü bir sezon başlangıcı yaşıyor. 5 resmi maçta 6'sı La Liga'da ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 8 gol kaydetti. Ayrıca sahadaki yeni pozisyonundan keyif alıyor ve kaptan sıfatıyla hem sahada hem de soyunma odasında liderlik rolünü üstleniyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Raphinha 2024 yazında Barcelona'dan ayrılma ihtimalini ciddi şekilde düşünmüştü. Ancak Hansi Flick'in Katalan takımının teknik direktörlük koltuğuna gelmesi her şeyi değiştirdi; Alman teknik adamın oyuncuya niyetlerini açıklamasının ardından Brezilyalı futbolcu kalmaya karar verdi.

Raphinha o sezon 34 gol kaydedip 26 asist yaparak tüm bireysel rekorlarını kırmayı başardı. Sergilediği bu üstün performans, kulübün sezon sonunda sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmasını sağladı.

Sakatlıklar Raphinha'nın geçen sezon aynı seviyeyi tekrarlamasına engel olsa da, rakamları yine iyiydi; 21 gol kaydedip 8 asist yaptı.

Raphinha'nın Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimaline dair söylentiler de ortaya çıktı, ancak oyuncunun kendisi bunları yalanlamaya özen göstererek Barcelona forması altında devam etmekten başka bir şey düşünmediğini vurguladı.

Raphinha'nın Hansi Flick ile ilişkisi olağanüstü bir nitelik taşıyor. Ayrıca Spotify Camp Nou'da kendini çok rahat hissediyor ve bu nedenle takımla yoluna devam etmekten başka bir şey düşünmüyor.

Raphinha, ter Stegen ve Ronald Araujo'nun ayrılmasının ardından kendisini takımın birinci kaptanı olarak seçen teknik direktörüyle arasındaki uyumdan büyük memnuniyet duyuyor. Ayrıca teknik adamın kendisi için sahada bulduğu yeni pozisyonda da çok rahat hissediyor.

Brezilyalı oyuncu sahte forvet pozisyonunda üstün performanslar sergiliyor ve teknik direktörünün güvenine gollerle, asistlerle ve kesintisiz çalışmayla karşılık veriyor; çünkü rakip takımın hücum organizasyonuna ilk baskıyı uygulama görevini üstleniyor ki bu, Hansi Flick için vazgeçilmez bir unsur.

Raphinha, Barcelona için son derece önemli bir unsuru temsil ediyor. Bu nedenle kulübün sportif direktörü Deco, perşembe günü "RAC 1" radyosuna verdiği bir röportajda, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediğini vurguladı. Deco, oyuncunun menfaatlerini temsil ettiği dönemde onu Spotify Camp Nou'ya getiren kişinin bizzat kendisi olduğunu da belirtti.

Şu ana kadar iki taraf arasında herhangi bir temas gerçekleşmedi, ancak görüşmelerin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

Bu konuda bir acele yok, ancak Barcelona'nın niyeti, şu anda 29 yaşında olan Raphinha'nın sözleşmesini bir veya iki sezon daha uzatmak yönünde. Oyuncunun mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2028'de sona erdiği de göz önünde bulundurulmalı.

Bu uzatma, dünyanın en iyi forvetlerinden biri sayılan oyuncuya uygun olacaktır.

İlişkinin devam etmesini isteyen tek taraf Barcelona değil; zira Raphinha da Barcelona'da ve Barcelona ile büyük bir mutluluk duyuyor ve Katalan formasını uzun yıllar giymeye devam etmek istiyor.

Brezilyalı oyuncu takımı yönetme sorumluluğunu kabul etti ve hem bugünün hem de geleceğin projesine liderlik etmek istiyor. Ayrıca Barcelona'nın, yeteneğini geliştirmeye ve hem takım hem de bireysel düzeyde kupa toplamaya devam edebileceği en iyi takım olduğunun da farkında.

Ballon d'Or ödülüne gelince, otuz adaylık listeden haksız bir şekilde çıkarılmasının ardından beklemesi gerekecek.

Bu durum onun için bir takıntı teşkil etmiyor, ancak Barcelona'da bir oyuncu olduğu sürece ödülü kazanmak için daha büyük fırsatları olacak.



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