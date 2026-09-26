“Muhtemelen yine aynı şeyi yapardım” dedi Bild gazetesine. Kurt, 18. yaş gününden kısa süre sonra üç milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fohlen’den Bayern’e transfer olmuştu, ancak burada tutunamadı.

“Gladbach’ta kalsaydım her şey nasıl gelişirdi, bunu zaten söylemek mümkün değil. O zaman ne olacağını kimse bilmiyor” diyerek dikkat çekti. Şimdi 30 yaşında olan Kurt, Münih’e transferinin medyada büyük ilgi gördüğünü, ancak bunu sonradan anlayamadığını söyledi: “Bu konu medyada gerçekten çok, çok büyütüldü. Sonunda olduğundan biraz daha kötü hale getirildi” dedi.

Münih’te geçen başarısız bir buçuk yılın ardından Alman rekortmen, onu sadece 500 bin euroya Hertha BSC’ye sattı. Berlin ekibinde üç yıl kaldıktan sonra Avusturya, Slovakya ve Türkiye’de de şansını denedi. “Artık kendi futbol okulum var ve hâlâ eğlence için futbol oynuyorum” diye konuştu Kurt.

Sinan Kurt farklı olarak ne yapardı?

Kurt, artık 18 yaşındaki haline bazı tavsiyeler vereceğini söylüyor: “Ona, bu işi benim o zaman yaptığımdan da daha ciddiye alması gerektiğini söylerdim. Sadece yeteneğine güvenmemesi, daha fazla mentalite ortaya koyması gerektiğini...” dedi.

Sinan Kurt, Bayern formasıyla Bundesliga’daki tek maçına 25 Nisan 2015’te Hertha BSC karşısında alınan 1-0’lık galibiyette çıktı ve devre arasında oyuna girdi. Berlin ekibinde ise Alman futbolunun en üst liginde başkent kulübü adına iki kısa süreli maçta toplam beş dakika daha forma giydi.