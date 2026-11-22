Andoni Iraola, Liverpool'un 10 kişi kalan Manchester United'ı farklı yenerek Mauricio Pochettino'ya Premier League'de sert bir karşılama yapmasının ardından sevincini gizleyemedi. Liverpool'un Anfield'da aldığı 4-0'lık galibiyetle dördüncü sıraya yükselmesi sonrası Iraola, Florian Wirtz ve Rio Ngumoha'nın olağanüstü performanslarını özellikle övdü.

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Derbi zaferine rağmen Iraola daha fazla bitiricilik istiyor

Iraola, ev sahibi taraftarlarla yaptığı kutlamalar hakkında Sky Sports'a konuşurken, “Hoşuma gitti. Açıkçası bunu biraz daha fazla yapmak isterim. O an kutlamak istedim ve bunu taraftarlarla birlikte yaşamak her zaman güzel. Bence bunu yalnızca takım olarak bizim değil, taraftarların da bilmeye hakkı var. Bu sezon deplasmanda çok iyiydik ama evimizde yeterince iyi değildik ve hâlâ yeterince iyi değiliz. Böyle bir sonuç almak için büyük bir maça ihtiyacımız vardı ve Manchester United ile oynanan maç her zaman büyük bir maçtır. Maçın koşulları değişti çünkü karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynadılar. Yine de üzerimize düşeni yaptık, oyunu kontrol ettik ve böyle maçları bu şekilde kazanmak her zaman güzeldir” dedi.

Maçın kırılma anı henüz sekizinci dakikada geldi. Leny Yoro, Alexander Isak'a yaptığı taktik faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Iraola, Dominik Szoboszlai'nin ardından gelen serbest vuruştan golü bulmasının önünü açan hakem kararının doğruluğundan şüphe duymuyordu. Teknik direktör, “Son adam o, değil mi? Açık bir faul ve kırmızı kart, öyle değil mi? Buna dikkatle bakmak gerek çünkü bugün çok sayıda net fırsat yarattık, kaleciyle karşı karşıya kaldığımız üç ya da beş pozisyonu kaçırdık. Muhtemelen dörtten fazla gol atmalıydık. Daha bitirici olmamız gereken anlar var ama bugün buna ihtiyacımız olmadı ve maçı iyi bitirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Pochettino için Anfield'da kâbus gibi başlangıç

Küme düşme mücadelesi veren ve puan tablosunda 19. sırada bulunan Manchester United, Anfield tribünlerinin “küme düşeceksiniz” tezahüratlarıyla durumuyla alay ettiği maçta tamamen çaresiz göründü. 4-0'lık yenilgiyle Pochettino, bir Manchester United teknik direktörünün görevdeki ilk maçında aldığı en farklı yenilgiye ortak oldu . Lal Hilditch de Ekim 1926'da Bolton karşısındaki ilk maçını 4-0 kaybetmişti.

Bu yenilgi, United'ın Premier League'deki galibiyet hasretini dokuz maça çıkardı. Takım alt üç sırada kalırken çıkış yolu arıyor. Liverpool'un farkını 13. dakikada Florian Wirtz ikiye çıkardı; Rio Ngumoha 66. dakikada üçüncü golü attı, Victor Munoz ise 82. dakikada dördüncü golle farklı galibiyeti tamamladı. Manchester United ayrıca, maça düşme hattındayken çıktığı bir Premier League karşılaşmasını ilk kez kaybetti.

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Wirtz ve Ngumoha'ya özel övgü

Liverpool'un hücumdaki etkisinde Wirtz ve Ngumoha kilit rol oynadı; ikisi de maçın ardından teknik direktörlerinden büyük övgü aldı. Opta'ya göre Wirtz, Manchester United karşısında akan oyunda 10 fırsat yarattı. Premier League'de bir oyuncu bu sayıya en son Mart 2015'te West Brom karşısında David Silva ile ulaşmıştı. Opta'nın istatistikleri ayrıca Iraola'nın United'a karşı yenilmezlik serisini yedi Premier League maçına çıkardığını gösteriyor: üç galibiyet ve dört beraberlik. Bu turnuvada Manchester United'a karşı daha uzun bir yenilmezlik serisi yakalayan tek isim, 2018 ile 2022 arasında sekiz maç kaybetmeyen Jurgen Klopp.

Iraola, “Harika bir maçtı. Oyunu çok fazla topa sahip olarak kontrol ediyorsanız Rio ve Flo gibi oyuncular normalde topla buluşur” diye açıkladı. Özellikle Wirtz'in performansı hakkında ise şunları ekledi: “Çok iyi bir dönemden geçiyor ve onu mümkün olduğunca bu seviyede tutmak istiyoruz. 10 kişilik rakibe karşı oyunu kontrol edebilen ve savunma arkasına atılacak pasları görebilen onun gibi oyunculara ihtiyacınız var. Pozisyonlara da daha fazla giriyor; yalnızca gol atmıyor, tehdit de oluşturuyor. Bizim için başka bir seçenek hâline geliyor ve ondan memnunum.” Teknik direktör, Ngumoha'nın bire birdeki becerisini de övdü: “Rio'yu rakibin beke yardım edemediği durumlara sokabilirseniz onu durdurmak çok zor, özellikle de ceza sahasında. Her iki yöne de gidebiliyor.”

Şampiyonluk yarışı ve yaklaşan zorlu maçlar

Galibiyet Liverpool'u dördüncü sıraya taşıdı ancak Iraola, takımının şampiyonluk yarışındaki durumuna temkinli yaklaşıyor. Liverpool'un şampiyonluk şansı sorulduğunda, “Henüz çok erken” uyarısında bulundu. “Burada, evimizde Arsenal ve [Manchester City] karşısında kaybettiğimiz iki büyük maçın eksikliğini hissediyoruz; puan tablosundaki farkı onlar yaratıyor. Henüz çok erken. Bu mücadele durmuyor çünkü Borussia Dortmund'a karşı çok zor bir maçımız var, ardından da büyük derbi geliyor.”