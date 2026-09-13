Polonya'nın rekor golcüsü, Florida ekibine karşı alınan beraberlikte bir kez daha sportif değerini ortaya koydu. Perşembe günü takımı sahaya kaptan olarak çıkaran Lewandowski, Chicago'yu öne geçiren golü attı.

38 yaşındaki forvetin ABD'deki ilk dikkat çekici çıkışı bu değildi. Yaz aylarında bonservissiz transferinin ardından tecrübeli oyuncu, 13 resmi maçta şimdiden yedi gol ve iki asistlik katkı sağladı.

Teknik direktörünü kalıcı biçimde etkileyen de tam olarak bu gol tehdidi. Berhalter, "Topu alma isteği ve ardından onu bu şekilde ağlara göndermesi. Bu ligde böyle bir golü atabilecek çok fazla forvet yok" dedi.

Getty Images

Gregg Berhalter, Robert Lewandowski'de özellikle neyi övüyor?

Chicago'nun teknik direktörü, sahadaki katkısının yanı sıra yeni transferin özellikle insani özelliklerini ve kadro içindeki hiyerarşi üzerindeki etkisini öne çıkarıyor. Eski Bayern Münihli oyuncunun Illinois'teki yapıyı çok kısa süre içinde gözle görülür şekilde değiştirdiği ve her alanda seviyeyi yükselttiği belirtildi.

Berhalter sözlerini şöyle sürdürdü: "Robert geldikten sonra takım içi iletişim muhtemelen beş kat daha iyi hale geldi ve bu, onun rolünün önemli bir parçası. Kazanmak istediğini gösteriyor, bunun onun için ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz." Ancak teknik adam, Lewandowski'nin skor katkısını daha da artırmak için Polonyalı yıldızın takım arkadaşlarına da sorumluluk yükledi: "Onu iyi pozisyonlara sokmak için kesinlikle daha iyi çalışmamız gerekiyor."

Lewandowski'nin Kuzey Amerika'ya transferi ilkbaharda zaten kendini hissettirmişti. Forvet, mayıs ayında FC Barcelona ile sona eren sözleşmesini uzatmayacağını resmen açıkladı. Chicago Fire da bunun üzerine haziran sonunda harekete geçti ve bonservisi elinde olan bu sıra dışı oyuncuyu 1 Temmuz itibarıyla kadrosuna kattı. Kısa süre önce ise Lewandowski, Polonya Milli Takımı ile Dünya Kupası play-off'larında İsveç'e elenmişti.

Robert Lewandowski toplam 14 şampiyonluk kazandı

ABD'ye adım atarak dikkat çekici kariyerinde yeni bir sayfa açan forvet, Almanya, İspanya ve memleketi Polonya'da toplam 14 lig şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinin en büyük başarısını ise 2020 yılında FC Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp üçlemeyi tamamladığında elde etti. Uluslararası düzeyde de standart belirledi: 167 milli maç ve 89 golle ülkesinin tartışmasız en çok milli olan oyuncusu ve en golcü ismi konumunda.

Lewandowski, Chicago'da önemli bir mirasın izinden gidiyor. Fire'da Bastian Schweinsteiger'in izinden yürüyor. Münih günlerinden eski takım arkadaşı, 2017'den itibaren yaklaşık üç yıl boyunca MLS temsilcisinde forma giydi ve 2019 sonbaharında aktif kariyerini orada noktaladı.