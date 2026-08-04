NEC, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Olympiakos ile oynayacağı iki ayaklı eşleşmenin ilk maçına saat 20.00’de Pire’de çıkıyor. Dick Schreuder sahaya hangi on biri sürecek? Voetbalzone, Nijmegen ekibinde sürpriz beklemiyor.

Schreuder, geçen hafta sonu Sevilla karşısında maça başlayan aynı on biri tercih ediyor (1-2). Gonzalo Crettaz bir kez daha NEC kalesini koruyor. Arjantinli kaleci için teknik adam, hazırlık döneminde de sık sık birlikte oynayan savunma üçlüsünü bozmuyor.

Tobias Storm, Philippe Sandler ve Deveron Fonville, tıpkı Sevilla ve SV Elversberg maçlarında olduğu gibi savunma hattını oluşturuyor. Orta sahada Darko Nejasmic ile Kodai Sano ön libero olarak görev yaparken, Sami Ouaissa ve Clement Bischoff kanatlarda yer alıyor.

Kaptan Tjaronn Chery ile Noé Lebreton, forvetin arkasında hücumdaki tehlikeyi yaratmak için serbestlik kazanıyor. 37 yaşındaki Chery, NEC için hâlâ ne kadar değerli olduğunu gösteriyor ve Pire’de de ilk 11’de başlıyor.

En uçtaki isim Bryan Linssen. 36 yaşındaki hücum oyuncusu kariyerinde çok şey yaşadı, ancak Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ilk kez sahaya çıkıyor.

NEC muhtemel 11’i: Crettaz; Storm, Sandler, Fonville; Ouaissa, Nejasmic, Sano, Bischoff; Lebreton, Chery; Linssen.



