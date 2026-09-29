Hollanda Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ne perşembe günü Yunanistan deplasmanında devam ediyor. Teknik direktör Xavi, Voetbalzone’nin tahminine göre takımında iki değişiklik yapıyor. Hollanda’nın maçı TSİ 20.45’te başlayacak ve NPO3’ten canlı yayınlanacak.

Bart Verbruggen, Xavi’nin güvenini koruyor ve kalede başlıyor. İspanyol teknik adamın tercih ettiği dörtlü savunmada bekler Denzel Dumfries (sağ) ve Micky van de Ven (sol) olacak.

Xavi, Sırbistan karşısındaki performansının ardından savunmanın merkezinde Jan Paul van Hecke’yi kulübeye çekiyor. Theo Janssen, Rondo programında savunmacı için hatta “Hollanda Milli Takımı’nın en zayıf halkası” yorumunu yapmıştı. Şimdi kaptan Virgil van Dijk’ın yanında şansı Jurriën Timber buluyor.

Hollanda’nın orta sahasında sürpriz yok. Bu da Joey Veerman’ın yine ilk 11’de sahaya çıkacağı, Ryan Gravenberch ile Tijjani Reijnders’in de başlangıç kadrosunda yer alacağı anlamına geliyor.

Ruud Gullit, Rondo’da pazar günü Belgrad’da iki kez ağları sarsan Crysencio Summerville ile Mexx Meerdink’in çalışma isteğinden övgüyle söz etti. İki hücum oyuncusu da Yunanistan karşısında ilk 11’de başlayacak.

Xavi, sakatlığı nedeniyle Cody Gakpo’nun adını kadrodan çıkarmak zorunda kaldı; Gakpo, Hollanda kampından ayrıldı. Sol kanatta şimdi kendini gösterme sırası Ruben van Bommel’de.

Hollanda Milli Takımı’nın muhtemel 11’i: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.