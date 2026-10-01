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Rian Rosendaal
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Muhtemel Hollanda Milli Takımı 11’i: Xavi, takımında iki hatta değişikliğe gidiyor

Yunanistan - Hollanda
Yunanistan
Hollanda
UEFA Nations League A

Hollanda Milli Takımı, Uluslar Ligi’ne perşembe günü deplasmanda Yunanistan karşısında devam ediyor. Teknik direktör Xavi, Voetbalzone’un tahminine göre takımında iki değişikliğe gidiyor. Hollanda’nın maçı TSİ 20.45’te başlayacak ve NPO3’ten canlı yayınlanacak.

Bart Verbruggen, Xavi’nin güvenini koruyor ve kalede başlıyor. İspanyol teknik adamın tercih ettiği dörtlü savunmada Denzel Dumfries (sağda) ve Micky van de Ven (solda) beklerde görev yapıyor.

Xavi, Sırbistan maçındaki performansının ardından Jan Paul van Hecke’yi stoperde kesiyor. Theo Janssen, Rondo programında savunmacı için hatta “Hollanda Milli Takımı’nın en zayıf halkası” ifadesini kullanmıştı. Jurriën Timber şimdi kaptan Virgil van Dijk’ın yanında şans buluyor.

Hollanda’nın orta sahasında sürpriz yok. Bu da Joey Veerman’ın yeniden ilk 11’de yer alacağı, Ryan Gravenberch ile Tijjani Reijnders’ın da ilk 11’de başlayacağı anlamına geliyor.

Ruud Gullit, Rondo’da pazar günü Belgrad’da iki gol atan Crysencio Summerville ve Mexx Meerdink’in çalışkanlığından övgüyle söz etmişti. İki hücum oyuncusu da Yunanistan karşısında ilk 11’de başlıyor.

UEFA Nations League A
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Yunanistan
GRE
Hollanda crest
Hollanda
NED

Xavi, sakatlığı nedeniyle Cody Gakpo’nun adını kadrodan çıkarmak zorunda kaldı; oyuncu Hollanda’nın kampından ayrıldı. Ruben van Bommel şimdi bunu sol kanatta gösterecek.

Hollanda Milli Takımı’nın muhtemel 11’i: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.

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