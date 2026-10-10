Feyenoord, cumartesi günü liderliği AZ’den almaya çalışacak. Voetbalzone’un tahminine göre Rotterdam ekibi bunu alışıldık bir dizilişle yapacak. De Kuip’te oynanacak Eredivisie dev maçı 18.45’te başlayacak ve ESPN 1’den canlı yayınlanacak.

Alkmaar temsilcisi lider karşısında kalede Tjark Ernst olacak. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe ve Mika Marmól, sağdan sola Feyenoord savunmasını oluşturacak. Watanabe, Japonya milli takımında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden fit duruma geldi.

Oussama Targhalline ve Charles Vanhoutte, Feyenoord orta sahasında kontrolü sağlamakla görevli olacak. Hollanda Milli Takımı’nda ilk maçına çıkan Gjivai Zechiël ise bu hattın en hücumcu parçası.

Anis Hadj Moussa da yeniden tamamen hazır ve alışılmış sağ kanat pozisyonunda maça başlayacak; soldan tehlike yaratması beklenen isim ise Luciano Valente. Merkezde, en uçta topun indirileceği isim Nacho Ferri olacak.

Feyenoord’un kazanması halinde takım AZ’nin 1 puan önüne geçecek ve liderlik Rotterdam ekibinin eline geçecek. Güven yüksek, çünkü milli ara öncesinde PEC Zwolle 0-7, FC Utrecht ise 5-0 mağlup edildi.

Gelecek maçlar FEY Eredivisie 12:45 AZ

Muhtemel Feyenoord 11’i: Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Marmól; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.