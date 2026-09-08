Feyenoord, Şampiyonlar Ligi sezonunu çarşamba günü FC Barcelona deplasmanında açıyor. Voetbalzone’nin tahminine göre Anis Hadj Moussa ilk 11’de sahaya çıkacak. FC Barcelona - Feyenoord maçı saat 18.45’te başlayacak ve Ziggo Sport’un ana kanalından canlı yayınlanacak.

Tjark Ernst, Rotterdam ekibinin kalesini koruyacak. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol (sağdan sola) Spotify Camp Nou’da Feyenoord’un savunmasını oluşturacak.

Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord orta sahasında bildik isimleri tercih ediyor: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte ve Luciano Valente. Oussama Targhalline ise Barcelona’da sonradan oyuna girme umudu taşıyor.

Al-Ittihad’a transferi suya düşen ve iki kez geç kaldığı için NEC maçını kaçıran Hadj Moussa, hücumda sağ kanatta başlayacak. Hücumun merkezinde Nacho Ferri yer alacak, soldan ise tehlike yaratması beklenen isim Gaoussou Diarra olacak.

Reiss Nelson’ın henüz çalışma izni yok, bu yüzden de Feyenoord kadrosunda yer almıyor. NEC karşısında etkileyici bir performans sergileyen Jerayno Schalken ise Van Bronckhorst tarafından İspanya’ya götürüldü.

Feyenoord’un muhtemel 11’i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.