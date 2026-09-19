Muhtemel Feyenoord ilk 11’i: başarı getiren diziliş yeni bir şans daha alıyor

Feyenoord, pazar günü FC Utrecht ile karşılaşacak ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un geçen hafta PEC Zwolle deplasmanında 0-7 kazanan ilk 11’i koruması bekleniyor. De Kuip’te oynanacak mücadele TSİ 12.15’te başlayacak ve canlı olarak ESPN 2’de yayınlanacak.

Tjark Ernst, Rotterdam ekibinde yeniden kalede olacak. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol, FC Utrecht karşısında savunmayı sağdan sola oluşturacak.

Feyenoord’un orta sahasında da sürpriz yok. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël ve Oussama Targhalline, Utrecht temsilcisine karşı da teknik direktörlerinden ilk 11’de şans alacak.

Anis Hadj Moussa sağ önde başlayacak, Nacho Ferri ise onun yanında bağlantı oyuncusu olarak görev yapacak. Luciano Valente soldan oynayacak ve içeri kat etmesi için alan bulacak, böylece Mármol için de boşluk oluşacak.

Van Bronckhorst, cuma günü düzenlenen basın toplantısında, “Son kadrolara baktığınızda, Luciano’nun soldan serbest oynadığı düzende nasıl oynadığımız çok net. Son haftalarda iyi performans gösteren takım da bu oldu. Elbette aradığınız şey tam olarak budur” ifadelerini kullandı.

Feyenoord, PEC karşısında ezici bir galibiyet aldı ve şu anda lider PSV’nin iki puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. FC Utrecht ise Excelsior karşısında son anda gelen 1-2’lik galibiyetin ardından orta sıralarda bulunuyor.

Muhtemel 11: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.