Feyenoord cumartesi günü NEC ile karşı karşıya gelecek. Büyük soru şu: Rotterdam ekibinin hücum hattında Ayase Ueda’nın yerini kim alacak? NEC - Feyenoord maçı saat 16.30’da başlayacak ve canlı olarak ESPN 2’den yayınlanacak.

Tjark Ernst, Nijmegen’de Feyenoord kalesini koruyacak. Givairo Read sağ bekte başlayacak, Javi López ise sol tarafta görev yapacak. Giovanni van Bronckhorst’un takımında stoper ikilisi Tsuyoshi Watanabe ile Mika Mármol olacak.

Charles Vanhoutte, ADO Den Haag karşısında en iyi izlenimi bırakmayan Oussama Targhalline’in yerine orta sahada forma giyecek. De Goffert’te Gjivay Zechiël ve Luciano Valente, Feyenoord’un diğer orta saha oyuncuları olacak.

Ueda’nın yerine

Anis Hadj Moussa, hafta ortasında Al-Ittihad ile anılmıştı ve önde sağdan tehlike yaratması bekleniyor. Sol kanatta Gaoussou Diarra görev yapacak. Lille OSC’ye giden Ueda’nın yerine en uçta Nacho Ferri oynayacak. Takıma geri dönen Reiss Nelson’ın ise muhtemelen sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

Feyenoord, ADO karşısında 0-2 geriye düştü ancak güçlü bir geri dönüşle sahasında 2-2 berabere kaldı. NEC ise daha iyi bir performans sergiledi: PEC Zwolle deplasmanında 1-3 kazandı.

Muhtemel Feyenoord 11’i: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.