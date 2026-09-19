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Rian Rosendaal
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Muhtemel Feyenoord 11’i: başarı getiren diziliş yeni bir şans daha alıyor

Feyenoord - FC Utrecht
Feyenoord
FC Utrecht
Eredivisie

Feyenoord, pazar günü FC Utrecht ile karşılaşacak ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un geçen hafta PEC Zwolle deplasmanında 0-7 kazanan kadroyu koruması bekleniyor. De Kuip’te oynanacak mücadele TSİ 12.15’te başlayacak ve ESPN 2’den canlı yayınlanacak. 

Tjark Ernst, Rotterdam ekibinde yeniden kaleyi devralıyor. FC Utrecht karşısında savunma hattını sağdan sola Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol oluşturacak.

Feyenoord’un orta sahasında da sürpriz yok. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël ve Oussama Targhalline, Utrecht temsilcisine karşı da teknik direktörlerinden ilk 11’de görev aldı.

Anis Hadj Moussa sağ önde başlayacak, Nacho Ferri ise onun yanında bağlantı noktası olacak. Luciano Valente soldan görev yapacak ve içeri kat etmesine alan tanınacak, böylece Mármol için de boşluk oluşacak. 

Van Bronckhorst, cuma günü basın toplantısında, "Son kadrolara baktığınızda, Luciano ile soldan serbest oynadığımız sistem çok net görülüyor. Son haftalarda iyi performans gösteren takım da buydu. Elbette aradığınız şey de tam olarak bu" dedi.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
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FC Utrecht
UTR

Feyenoord, PEC karşısında farklı kazanmış ve şu anda lider PSV’nin iki puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. FC Utrecht ise Excelsior karşısında son anda aldığı 1-2’lik galibiyetin ardından orta sıralarda bulunuyor.

Muhtemel 11: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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