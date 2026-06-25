Muhammed Wahbi, kendinden emin bir şekilde: “Hedefimiz Dünya Kupası’nı kazanmak”

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, grup aşamasını lider olarak tamamlamaya çalıştıklarını ancak sonuçta ikinci sırada tur atladıklarını vurguladı ve Atlas Aslanları’nın Haiti karşısında maçın gidişatını tamamen kontrol altına aldığını belirtti.

Fas Milli Takımı, bugün Perşembe sabahı ABD’nin Atlanta kentindeki stadyumda oynanan grup aşamasının üçüncü ve son turu maçında Haiti’yi 4-2’lik net bir skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turuna katılma hakkını elde etti.

Bu galibiyetle Atlas Aslanları, her iki takımın da 7 puan topladığı grup aşamasını, gol farkıyla lider Brezilya'nın ardından üçüncü grubu ikinci sırada tamamladı.

Fas Milli Takımı, Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'un yer aldığı 6. grubun lideri ile 32'li turda karşılaşacak.

"BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada Wahbi, "Bu takımın kaybedecek bir şeyi olmadığını ve gol atmak için her şeyi yapacağını biliyorduk" dedi.

Ve şöyle devam etti: “Bazı zorluklarla karşılaştık, ancak rakip kalemize sadece iki kez şut çekti; oysa biz maçı tamamen kontrol ediyorduk. Fas milli takımının daha önce Dünya Kupası’nda bu şekilde hakimiyet kurduğunu sanmıyorum; unutmayın ki burada Dünya Kupası’ndan bahsediyoruz.”

Wahbi sözlerine şöyle devam etti: “İlk yarıda birçok fırsat yakaladık, ikinci yarıda performansımız daha da iyiye gitti. Oyunculardan bazı taktiksel değişiklikler yapmalarını istedim ve bu da daha iyi bir performans sergilememize yardımcı oldu.”

Bir sonraki turda hangi takımla karşılaşmayı tercih ettiği sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Herhangi bir takımı tercih etmiyoruz. Kendimizi uygun şekilde hazırlayacağız ve karşı karşıya geleceğimiz rakip kim olursa olsun, ona hazır olacağız.”

Maç sonrası basın toplantısında Wahbi şunları söyledi: “Dünya Kupası’na büyük hedeflerle geldik. İsteğimiz ve hırsımız var, herkese karşı hazırız. Önce kendimizi hazırlamalıyız, ardından rakiplerimizi analiz etmeliyiz; hatta Hollanda, Japonya ve İsveç’in performanslarını da analiz ettik.”

Faslı teknik direktör şunları vurguladı: “Karşımızda kim olursa olsun, güçlü bir oyuncu kadrosuna, harika bir teknik ekibe ve büyük bir taraftar kitlesine sahibiz; kendimize güvenmemizi sağlayan tüm unsurlar elimizde.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Fas Milli Takımı yeni bir aşamaya girdi; oyuncular artık yeteneklerine güveniyor ve rakipler de takımımıza saygı duyuyor. Bu nedenle kendimize ve imkânlarımıza güvenmeliyiz. İşte bu yüzden hedefimiz Dünya Kupası’nı kazanmak olmalı, ancak bunu başarmak için tüm rakiplere saygı duymamız gerekiyor. Yaptığımız işe güveniyorum.”