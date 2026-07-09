Muhammed Wahbi Fransa’ya meydan okuyor: 2022’ye göre daha güçlüyüz… Ve bu tuzağa düşmeyeceğiz

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Vehbi, bu Perşembe akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile karşılaşacak olan takımına tam güven duyduğunu ifade etti.

Bir basın toplantısında Faslı teknik direktör, bu maçı takımının Dünya Kupası'ndaki başarısının bir ödülü olarak görmeyi reddetti ve hedeflerinin çeyrek finalde bitmediğini vurguladı.

O şöyle konuştu: “Bu turnuvada zaten başarıya ulaştığımızı söylediğinizde, bu hoşuma gitmiyor. Dediğim gibi, değerlendirmeler turnuva sonunda yapılır. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz; ‘Yaptığınız şey gerçekten iyiydi, zaten Fransa en büyük favori’ diyenleri dinlemeyeceğiz.”

Şöyle devam etti: “Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Sanki zor bir durumda gibi, yarı finale çıkmak için oynayacağız. Ekstra maç yok; bizim için tek ödül Dünya Kupası’nı kazanmak.”

Bu net zihniyet, artık nadir başarılarla yetinmeyen, aksine dünyanın en iyi milli takımları arasında yerini sağlamlaştırmaya çalışan Fas milli takımının hedeflerini tam olarak yansıtıyor.

Fransızlara zarar vermek

Wahbi, bazı taktiksel fikirlerini de açıkladı; teknik direktör, anahtarın top Fransızların elinde olmadığında onlara zarar vermekte yattığına inanıyor.

O şöyle açıkladı: “Anahtar, top bizdeyken onlara zarar vermektir. Bu sadece kanatlarla sınırlı değil; sabırlı olmalı ve orta sahadaki zayıflıklarını da değerlendirmeliyiz. Hedefimiz bu, ancak detaylara girmeyeceğim (gülüyor).”

Wahhi, takımının 2022'den bu yana geliştiğine inandığını belirtti ve Fas'ın bu maça hiçbir eksiklik hissi olmadan çıkacağını vurguladı.

2022 yarı finalinde iki takımın karşılaşmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Dört yıl öncesine kıyasla güçlü yanlarımız bizi buraya geri getirdi. Biz gelişiyoruz, Fransa da öyle. 2022’deki halimizden daha iyiyiz. 2022’de bir taraftar olarak pişmanlık duymuştum. Bu maça pişmanlık duymadan çıkmalı, daha iyi bir performans sergilemeli ve kazanma arzusu ile tüm gücümüzle oynamalıyız.”

Mohamed Wahbi ayrıca bu belirleyici maça yönelik hazırlıklara büyük güven duyduğunu ifade etti ve takımın gücünün teknik ekibin hazırlıklarında yattığına inanıyor.

Şöyle devam etti: “Rakibimizden daha iyi olmalıyız, çünkü her şey performansımızın kalitesine bağlı. Bizim de tecrübemiz var, onların da var; bu yüzden bunun fark yaratacağını sanmıyorum. Bu başa baş bir maç olacak. Fas milli takımının enerjisi muazzam ve farkı yaratacak olan da bu olacak.”

Ve şöyle devam etti: “Açıkçası, planımız, bu maça hazırlık şeklimiz ve yaptığımız çalışmalar konusunda içimiz rahat. Daha önce de söylemiştim, ancak Kanada maçı konusunda bu Fransa maçından daha fazla endişeliydim.”

Wahbi ilkelerine sadık kalıyor

İlkelerine sadık kalan Wahbi, etkinliğin önemi ne olursa olsun yaklaşımını değiştirmeyi reddediyor ve şöyle diyor: “Her maçta yaklaşım aynı olmalı. Günlük gereklilikler, analizler ve takım toplantıları, ister Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’ya karşı oynayın, ister birkaç hafta önce Burundi ile bir dostluk maçı yapın, hepsi aynıdır.”

Ve şöyle devam etti: “Sakin kalabilmek için motivasyonunuzu ve rutininizi her zaman korumalısınız. Bütün bir ülkenin bizi desteklediğini biliyoruz, ancak bunu oyunculara hatırlatmayı sevmiyorum; onlar bunu zaten biliyorlar. Kimin için oynadıklarını biliyorlar.”