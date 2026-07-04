Muhammed Salah ve Hossam Hassan, "2030 Dünya Kupası'nda Mısır'ı temsil edecek"

Mısır Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Abu Zahra, Mısır milli takımının dün Cuma günü Avustralya’yı penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, takımın ve teknik ekibin başardığı başarıyı övdü.

Abu Zahra, “Sada al-Balad” kanalında yayınlanan “Benim Sorumluluğumda” programında gazeteci Ahmed Musa ile yaptığı telefon görüşmesinde şunları söyledi: “Sevinçimiz iki katına çıktı, çünkü 3 Temmuz anısına galibiyet elde ettik ve Dünya Kupası’nın son 16 turuna yükseldik.”

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Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi sözlerine şöyle devam etti: “Mısır Milli Takımı, ister teknik ister idari kadro olsun, tamamen Mısır’da oluşturuldu.”

Firavunlar’ın aldığı Arap desteğinin büyüklüğüne de değinen Hassan, “Mısır, her Arap’ın kalbinde yer alan bir ülkedir. Dünya Kupası’nda son 16’ya kalmanın ardından Mısır Milli Takımı’na Arap kardeşlerimizin gösterdiği destek, sevinç ve tezahüratın büyüklüğünü gördük” dedi.

Ayrıca eski Liverpool yıldızı Muhammed Salah ve teknik direktör Hüsam Hasan’ın uzun süre Mısır Milli Takımı’nda kalacağını vurgulayarak şöyle dedi: “Muhammed Salah, Dünya Kupası’ndan sonra da milli takımda kalacak; o büyük bir simge… 2030 Dünya Kupası’nda milli takımımızın kaptanı Salah, teknik direktörü ise Hüsam Hasan olacak.”

Mısır Milli Takımı, 5 puanla 7. grubu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselmiş, ardından normal sürede 1-1 berabere kaldığı Avustralya maçını penaltı atışlarında 4-2 yenerek tur atlamıştı.