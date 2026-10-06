Muhammed Salah krizinin ardından Ebu Rida, Mısır Milli Takımı'ndaki yangını kendine özgü yöntemiyle söndürüyor

Hüsam Hasan ve İbrahim Hasan yönetimindeki teknik ekip ile Mısır Millî Takımı çevresinde tartışmalar giderek büyürken, Mısır Futbol Federasyonu'nun resmî raporların tamamlanmasını ve ortamın yatışmasını beklemeden aceleci kararlar almaya yönelmediği, askıdaki dosyaları ancak bu süreçlerin ardından sonuçlandırmayı planladığı görülüyor.

Al Ahly ve Mısır Millî Takımı'nın eski kalecisi, spor yorumcusu Ahmed Şubeyr, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida'nın son gelişmeler karşısındaki tutumunu açıkladı ve İbrahim Hasan'ın soruşturmaya sevk edileceğine dair ortaya atılan iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Şubeyr, "X" platformundaki hesabı üzerinden şunları söyledi: "İbrahim Hasan'ın soruşturmaya sevk edileceği söylendi; bu konunun gerçekle hiçbir ilgisi yok."

Şubeyr, Ebu Rida'nın krizi görüşmeden ve herhangi bir adım atmadan önce Halid el-Derendeli'nin raporunu ve bunun yanı sıra Mısır Millî Takımı teknik ekibinin raporunu beklediğini belirterek, federasyon başkanının ortamı yatıştırmak ve gerginliğin dozunu düşürmek için zamana fırsat tanımayı tercih ettiğine dikkat çekti.

Al Ahly ve Mısır Millî Takımı'nın eski kalecisi, Ebu Rida'nın dosyaların sakin bir ortamda görüşülmesini istediğini ve bunun millî takım içinde disiplin ve mantık aşamasına ulaşılmasını güvence altına alacağını sözlerine ekledi.

Şubeyr, federasyon ile teknik ekip arasındaki ilişkinin Ebu Rida açısından bir öncelik teşkil ettiğinin altını çizerek, teknik ve idari ekipler ile aralarında Muhammed Salah, Hamza Abdülkerim ve Muhammed Abdülmünim'in de bulunduğu futbolcular arasındaki ilişkinin iyileştirilmesinin de gerekli olduğunu ifade etti.

Sözlerini, hedefin futbolcuları, teknik ekibi ya da federasyonu küçümsemekten uzak biçimde tüm taraflar arasında saygı ve iş birliğine dayalı bir ilişki inşa etmek olduğunu ve bunun önümüzdeki dönemde Mısır Millî Takımı'nın istikrarını güvence altına alacağını belirterek noktaladı.



