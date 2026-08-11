Muhammed Salah'ın kökeni Türk mü? Bir araştırmacı "gizemli kökler" dosyasını yeniden açıyor

Bir Türk basın raporu, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın kökenleriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Rapor, Salah'ın ailesinin köklerini Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Trabzon bölgesinden, özellikle de Dernekpazarı ilçesinden gelen köklü bir Türk ailesine bağlayan bir araştırma anlatısı ortaya koydu. Bu dikkat çekici iddia, Mısır ve Arap futbolunun en önde gelen yıldızlarından birinin aile kökenleri dosyasını yeniden açıyor.

Bir Türk ipucu

Türk gazetesi "Taka", Amasya Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğretim görevlisi Ali Galip Yücel tarafından hazırlanan bir araştırmanın ayrıntılarını yayımladı; bu ayrıntılar Lübnan gazetesi "En-Nehar" tarafından da aktarıldı. Araştırma, Türk "Ekşioğlu" ailesinin tarihini ele alarak, Anadolu'dan başka bölgelere ve nihayetinde Mısır'a geçen kollarını, Muhammed Salah'ın aile kökenlerinde olası bir halka olarak izlemeye çalışıyor.

Köklerin araştırılmasının başlangıcı

Türk araştırmacının aktardığı anlatıya göre, "Ekşioğlu" ailesinin Osmanlı döneminde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde tarihi uzantıları bulunuyor; ardından soyları dallanarak birçok bölgeye yayılmış. Araştırma, ailenin kollarından birinin daha sonra Mısır'a yöneldiğine işaret ediyor.

Yücel, bu kolun Türk aile ile Muhammed Salah'ın ailesi arasındaki olası bağlantı noktasını temsil edebileceğini görüşünde; ancak bu bağın hâlâ araştırma aşamasında olduğunu ve kesin tarihsel kanıt aşamasına ulaşmadığını belirtiyor.

"Ekşi Ali Paşa": Anlatının eski bir halkası

Araştırmanın ipuçları, anlatıya göre Fatih Sultan Mehmet'in yakınlarından olan "Ekşi Ali Paşa" adıyla bilinen bir Osmanlı şahsiyetine kadar uzanıyor; adı daha sonra Trabzon vilayetindeki Dernekpazarı ilçesinde bulunan bir bölgeyle bağlantılı hâle gelmiş ve orada defnedilmiş.

Araştırmaya göre, "Ekşi Ali Paşa"nın soyu daha sonra Anadolu'nun ve Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerine dağılmış; bazı kolları Ordu ve Rize'ye yerleşirken, bir başka kolun Mısır'a yöneldiği düşünülüyor.

Bağlantı nerede başlıyor?

Araştırmacı, bu kolların hareketini izleyerek Trabzon'da bulunan aile ile Mısır'daki Muhammed Salah'ın ailesini birbirine bağlayan bir halkaya ulaşmaya çalışıyor; bunu yaparken Osmanlı dönemiyle ilişkili kayıt ve kaynaklarda geçen tarihsel işaretlere ve isimlere dayanıyor.

Anlatıda, araştırmanın Sufi Şeyh Halid en-Nakşibendi ile bağlantılı bir dinî şahsiyet olarak sunduğu "Ekşizade Bendullah" adı da yer alıyor; ayrıca "Ekşioğlu" ailesinin bir kolunun Mısır'a geçtiğine işaret ediliyor.

Muhammed Salah'ın kökenleri gerçekten Türk mü?

Araştırmanın içerdiği ayrıntılara rağmen, Muhammed Salah'ın Türk kökenli olduğuna dair söylem hâlâ tarihsel olarak kanıtlanmamış bir araştırma varsayımından ibaret; zira rapor, Trabzon'daki "Ekşioğlu" ailesi ile Mısır'da bulunan Muhammed Salah'ın ailesini doğrudan bağlayan orijinal arşiv belgeleri ya da bağlantılı ve belgelenmiş bir soy zinciri sunmuyor.

Ayrıca isimlerin benzerliği veya aynı ailenin farklı bölgelerde kollarının bulunması, tek başına soy bağını kanıtlamaya yetmiyor; bu da anlatının tarihsel bir gerçek olarak kabul edilmeden önce ek kanıtlara ve bağımsız bir incelemeye ihtiyaç duymasına yol açıyor.

Araştırmacı kayıp halkayı aramaya devam ediyor

Türk gazetesine göre, Ali Galip Yücel, Anadolu'dan ayrılıp Mısır'a yöneldiği düşünülen kollara odaklanarak ailenin tarihini araştırmaya devam etmeyi planlıyor; varsayılan bağın niteliğini kesinleştirecek daha net belgelere ulaşmayı umuyor.