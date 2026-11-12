Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın dayısı Abdülaziz el-Bembi, bugün perşembe günü sosyal medya platformu Facebook'taki kişisel hesabından Mısır Milli Takımı'nın soyunma odası kulisleri hakkında yaptığı açıklamayla geniş çaplı bir tartışma başlattı.

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El-Bombi, Mısır Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Hüsam Hasan'ı eleştirerek, oyunculara küfürlü sözlerle hakaret etmekle suçladı; ancak paylaşımını yayınladıktan bir süre sonra sildi.

Trabzon'un Türk yıldızının dayısı, teknik direktörün geçen eylül ayında 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk turu kapsamında Kahire Stadı'nda oynanan ve (0-0) berabere biten Mısır-Angola maçının ilk yarısının ardından soyunma odasında milli takım oyuncularına ağır küfürler savurduğunu söyledi.

Ayrıca Hüsam Hasan'ın Salah ve takım arkadaşlarını erkek gibi davranmamakla suçladığını belirterek, "Birçok kişi Mısır Milli Takımı'nın kaptanını sahada ortaya koyduklarının ötesine geçen devasa küresel bir marka olmasına rağmen yalnızca bir futbolcu olarak gördü" ifadelerini kullandı.

El-Bombi, Salah'ın Türk ekibi Trabzonspor'a transferini örnek göstererek, Türkiye'nin bu transferi küresel bir markaya yapılan bir yatırım olarak ele aldığına dikkat çekti.

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Devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısırlı oyuncunun ülkesinin kulüplerinden birine transferini sonuçlandırmak için bizzat devreye girdiğini öne sürdü ve oradaki yetkililerin "Salah gibi bir yıldızı çekmenin ardından elde edilebilecek kazançların büyüklüğünün farkında olduğunu" dile getirdi.

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El-Bombi ayrıca, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida'nın bu ayın başında Muhammed Salah ile görüşmek üzere Türkiye'ye gitmesi hakkında olumsuz konuşanları da eleştirerek, Salah'ın sahip olduğu büyük konuma dikkat çekti.

Ebu Rida, iki federasyon arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve teknik, idari, hakemlik alanlarında tecrübe paylaşımı ile yetenek geliştirmeyi görüşmek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Türkiye'yi ziyaret etmesi için resmi bir davet almıştı.

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Medya mensubu Ahmed Şubeir'in açıkladığına göre, ziyaret sırasında Ebu Rida, Salah ile bir araya geldi; Mısır Federasyonu Başkanı ayrıca Trabzonspor'un Gaziantep karşısındaki maçını izledi ve ardından oyuncuyla bir akşam yemeğinde buluştu.

Şubeir, görüşmede milli takımın durumu hakkında açık bir konuşma yaşandığını açıkladı ve Ebu Rida'nın bu görüşmede Mısır taraftarının Salah'a duyduğu takdiri ve onun milli takımın kaptanı olarak devam etmesine olan bağlılığını vurguladığını, takımın istikrarını korumak için oyuncu ile teknik ekip arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini belirttiğini ifade etti.

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Krizin kökleri, Mısır Milli Takımı'nın geçen eylül ayındaki kampına dayanıyor. Angola ile golsüz berabere kalınan maçta Salah'ın 60. dakikada oyundan alınması, oyuncunun Hüsam Hasan'ın kararından duyduğu rahatsızlığa dair spekülasyonlara yol açmıştı.

Maçın ardından Salah, Güney Sudan ile oynanacak karşılaşma için milli takım kafilesiyle seyahat etmedi. Futbol Federasyonu, maçın suni çim üzerinde oynanması nedeniyle kararın onu dinlendirmek için alındığını açıkladı ve bu durumun Angola maçından önce oyuncu ile teknik ekip arasında kararlaştırıldığını vurguladı.

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Mısır Futbol Federasyonu, bu ayın yedisinde Hüsam Hasan ve yardımcı ekibiyle olan sözleşmeyi feshettiğini ve milli takımın teknik yönetimini Ali Maher'e verdiğini açıklayarak, kararın son koşulların ve olayların gözden geçirilmesinin ve bunların milli takımın olumlu imajı ile istikrarı üzerinde yarattığı olumsuz etkinin ardından alındığını belirtti.

Muhammed Salah'ın geçen ağustos ayında Liverpool'dan ayrılmasının ardından Türk ekibi Trabzonspor'a transfer olduğunu ve bonservissiz bir transferle yıllık 17 milyon euro maaş karşılığında 2028 yazına kadar iki sezonluk bir sözleşme imzaladığını hatırlatalım.