Muğlaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Muğlaspor sahasında Bursaspor'u konuk ediyor.

Ziraat Kupası 3. tur mücadelesinde Muğlaspor ile karşılaşıyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma 24 Eylül Salı günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda saat 15:00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Mustafa İlker Coşkun yönetecek.

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Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muğlaspor TFF 3. Lig 3. Grup'ta bir galibiyet, bir mağlubiyet ve iki beraberlikle 9. sırada yer alıyor.

Bursaspor ise TFF 1. Lig'de çıktığı son beş mücadeleden üç galibiyet, iki mağlubiyetle ayrılırken kendine 6. sırada yer buldu.