Müthiş iddia: Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olduğunu açıklayacak

PSG'nin süperstarı Kylian Mbappe'nin gelecek sezon Real Madrid forması giymesi bekleniyor.

Futbol dünyasında bir yandan Euro 2020 heyecanı yaşanırken diğer yandan da takımların yapacakları transferler merak ediliyor. Takımın başna Carlo Ancelotti'yi getiren Real Madrid, transferde ana hedef olarak Kylian Mbappe'yi belirledi.

El Chiringuito TV'de konuşan İspanyol gazeteci Pipi Estrada, Fransız yıldızın Euro 2020'de Real Madrid'e transfer olduğunu açıklayacağını söyledi.

PSG ile bir yıllık sözleşmesi kalan 22 yaşındaki oyuncuya Real Madrid'in dışında Barcelona ve Manchester City'nin de talip olduğu biliniyor. Kulübün yeni sözleşme teklif ettiği Mbappe henüz PSG'ye olumlu bir geri dönüş yapmadı.

Kylian Mbappe bu sezon ne yaptı?

Ligue 1'de 31 karşılaşmada görev alan yıldız oyuncu bu maçlarda 27 gol atarken yedi kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde de yedi gol atan Fransız milli oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 47 karşılaşmada 42 kez gol sevinci yaşarken 11 kez de asist yaptı.

Mbappe'nin kariyerinden satırbaşları

Futbola AS Bondy takımında başlayan Fransız yıldız, 2013 yılında Monaco altyapısına katıldı. 2017'ye kadar Monaco forması giyen ve burada bir de şampiyonluk yaşayan Mbappe, bir sezon kiralık olarak forma giydiği PSG'ye 2018 yılında 145 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Fransa Milli Takımı'nın formasını 43 kez giyen Mbappe bir de Dünya Kupası sevinci yaşadı.