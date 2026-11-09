Artık bu bir tesadüf değil, anlık bir heyecan da değil. Hansi Flick'in Barcelona'da yaptıkları incelenmeye değer bir fenomen hâline geldi; Katalan kulübünün tarihine altın harflerle yazılacak bir hikâye.

Barcelona'nın Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid karşısında çöktüğü bir gecede Flick bunu bir kez daha başardı. Geriye düşmeyi galibiyete, şüpheyi kesinliğe ve kaybedilmiş görünen bir maçı liderliği belirleyen bir zafere çevirdi.

Bu galibiyetle Alman teknik adam artık Barcelona tarihinde geriye düştükten sonra en fazla galibiyet alan üçüncü teknik direktör oldu; üstelik bunu kendisinden önce kimsenin başaramadığı bir rekor sürede yapıyor.

Metropolitano gecesi: tekrar eden senaryo

Maçın başı hiç kolay olmadı. Giuliano'nun 10. dakikadaki golünden önce Julian Alvarez'e net bir birebir fırsatı doğdu, ancak Juan Garcia bunu ustalıkla önledi.

Ayrıca üst direk, Pubill'in kornerden gelen kafa vuruşunu kurtardı ve Barcelona kalecisi bir kez daha devreye girerek Julian ve Kang In Lee'nin şutlarını engelledi.

Barcelona ilk yarı boyunca zorlanıyor gibiydi ve bu şüpheler Giuliano'nun golüyle arttı; ancak Flick'in takımı sabırlıydı ve toparlanıp sonunda geri dönebilmek için Atletico'nun ilk baskısına karşı direnmeyi başardı.

Barcelona'nın performansı zaman geçtikçe düzeldi ve 7. dakikada Pedri'ye altın bir fırsat doğdu, ancak şutu direkten döndü. Fermin ise ancak 45. dakikada boşluk bularak sol ayağıyla muhteşem bir şutla beraberlik golünü kaydetti.

Bu gol maçın akışını değiştirdi ve Barcelona ikinci yarıya farklı bir moralle girdi; bu da ikinci yarının başında açıkça görüldü. Flick'in oyuncuları masayı çevirdi ve momentum, Oblak'ın kalesine sürekli tehdit oluşturmaya başlayan Blaugrana'nın lehine kaymaya başladı.

Barcelona'nın bu yükselişi 66. dakikada zirveye ulaştı; Fermin, Lamine'den gelen pasla Sloven kaleciyi geçerek takımının geri dönüşünü tamamladı.

Skor, bitiş düdüğüne kadar 2-1 olarak değişmeden kaldı. Bu da Barcelona'nın Real Madrid karşısında üç puanlık üstünlüğünü koruduğu ve skorda öne geçme fırsatı yakalayan Atletico'nun beş puan gerisinde kaldığı anlamına geliyordu.

Korkutucu bir rakam: Flick efsanelere yaklaşıyor

Bu geri dönüşle Hansi Flick, "Mundo Deportivo"ya göre Barcelona'ya geldiğinden bu yana 23. geri dönüşünü gerçekleştirdi. Yalnızca bu sezon Flick, geriye düştüğü maçları Rayo Vallecano (5-2), Sevilla (3-1), Galatasaray (4-1) ve Atletico Madrid (2-1) karşısında galibiyete çevirdi.

RAC1 radyosundan gazeteci Oriol Jove'nin de belirttiği gibi, Alman teknik adam bu başarıyı yalnızca 133 maçta elde etti ve Guardiola ile Cruyff'un rekor rakamlarını rekor bir sürede geçmenin yolunda ilerliyor.

Sant Pedor doğumlu teknik adam, Barcelona'da yönettiği 249 maçın 24'ünde skoru çevirdi; bu sıralamanın lideri olan Cruyff ise Blaugrana'yı çalıştırdığı 430 maçın 28'inde benzer bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Rakamlar her şeyi söylüyor: Flick, Guardiola'yı eşitlemek için yalnızca bir geri dönüşe, Cruyff'u eşitlemek içinse yalnızca beş geri dönüşe ihtiyaç duyuyor; ancak bunu onların maç sayısının yarısından azında yaptı. Sadece efsanelere yaklaşmıyor, aynı zamanda onların rakamlarını rekor bir sürede yıkmakla tehdit ediyor.