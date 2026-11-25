Suudi Arabistan U17 Milli Takımı'nın 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselmesi, takım için yabancı bir durum değil. Bu başarının uzun bir aradan sonra geldiği doğru, ancak sahnede turnuvanın eski bir şampiyonu var.

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Suudi Arabistan, U17 Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselmeyi başardı : Takım, Katar'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası D Grubu'nun üçüncü haftasında bugün çarşamba günü başkent Doha'daki Aspire Zone Stadı'nda Haiti'yi 2-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan U17 Milli Takımı, puanını 6'ya yükselterek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ikinci tura çıktı. Takım, aynı puana sahip lider Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alırken yine aynı puanla üçüncü sıraya gerileyen Uruguay'ın önünde bulunuyor.

Genel olarak bakıldığında Suudi Arabistan, U17 Dünya Kupası'nda grup aşamasını üçüncü kez geçmiş oldu. Takım bunu daha önce 1985 ve 1989 yıllarında iki kez başarmıştı.

Ancak özellikle 1989 turnuvası unutulamaz. Çünkü bu turnuva yalnızca Suudi futbolu için değil, genel olarak Arap ve Asya futbolu için de tarihi bir olaya sahne oldu: Suudi Arabistan, U17 Dünya Kupası'nı kazandı.

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Bu, U17 Dünya Kupası'nın üçüncü edisyonuydu ve 16 takımın katıldığı turnuvaya İskoçya ev sahipliği yaptı. Takımlardan 3'ü Asya kıtasındandı: Suudi Arabistan, Bahreyn ve Çin.

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O turnuvada Suudi Arabistan; Portekiz, Gine ve Kolombiya ile birlikte D Grubu'nda yer aldı. İlk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseliyordu ve o dönemde galibiyet 2, beraberlik ise 1 puan değerindeydi.

Suudi Arabistan'ın genç takımı turnuvaya iki heyecanlı beraberlikle başladı. Portekiz'e karşı oynanan ilk maçta 2-0 geriye düşen takım, maçın bitimine sadece 10 dakika kala skoru 2-2'ye getirdi.

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Gine'ye karşı oynanan ikinci maçta öne geçmeyi başaran Suudi Arabistan, ardından 2-1 geriye düştü ancak maçın bitimine yaklaşık 20 dakika kala yine beraberliği yakaladı.

Kolombiya ile oynanan üçüncü maç ise gol yağmuruna sahne olmasa da heyecandan yoksun değildi. Son 10 dakikaya kadar golsüz devam eden mücadelede Suudi Arabistan galibiyet golünü attı.

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Bu sonuçlarla çeyrek finale yükselen Suudi Arabistan, D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamladı. Takım, liderliği alan Portekiz'in atılan gol sayısıyla gerisinde kaldı.

D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Suudi Arabistan, çeyrek finalde C Grubu'nu ikinci sıradaki Arjantin'in önünde lider tamamlayan Nijerya ile karşılaştı.

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Normal süre ve uzatmalar golsüz eşitlikle sona erdi ve iki takım seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda 2-0 kazanan Suudi Arabistan'da yüzler güldü.

Yarı final tamamen bir Arap eşleşmesine sahne oldu: Suudi Arabistan, A Grubu'nu ev sahibi İskoçya'nın önünde lider tamamlayan ve çeyrek finalde Brezilya'yı penaltılarla eleyen Bahreyn ile karşı karşıya geldi.

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Suudi Arabistan, ikinci yarının başında Khalid Al-Roaihi'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı ve tarihinde ilk ve son kez finale yükseldi.

Final, önceki tüm maçlardan daha heyecanlıydı. Suudi Arabistan'ın ev sahibi İskoçya karşısında henüz 25. dakikada 2-0 geriye düşmesiyle maç kaybedilmiş gibi görünüyordu ve ilk yarı da bu skorla sona erdi.

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Ancak Suudi Arabistan ikinci yarıda güçlü bir dönüş yaptı: 4 dakika sonra farkı bire indiren takım, 65. dakikada beraberliği yakaladı. İki takım uzatmalara gitti ve uzatmalar da aynı skorla sona erdi.

Çeyrek finalde olduğu gibi penaltılar bu kez de Suudi Arabistan'a güldü. Seriyi 5-4 kazanan takım, tarihinde ilk ve son kez U17 Dünya Kupası'nı kazandı.

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Suudi taraftarlar bu mucizenin Katar 2026'da tekrarlanmasını hayal ediyor. Özellikle Suudi Arabistan'ın ikinci haftada Fransa'yı 1-0 yenerek büyük bir sürprize imza atması, takımın büyüklerle mücadele edebileceğini gösteriyor.