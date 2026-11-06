Köln’ün çıkış yapan yıldızı Said El Mala, Paris Saint-Germain’e ses getirecek bir transferle gidebileceğine dair son söylentilere yanıt verdi. Genç Alman millî futbolcu, Bundesliga’da olağanüstü bir sezon geçiriyor ve artan spekülasyonlara rağmen mevcut kulübüne odaklanmayı sürdürüyor.

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El Mala transfer ilgisi çekiyor

El Mala, geleceğine ilişkin giderek artan transfer söylentilerini görmezden geliyor. 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Köln formasıyla Bundesliga'nın çıkış yapan yıldızlarından biri hâline geldi. 2025-26 sezonu boyunca sergilediği müthiş performans PSG'nin dikkatini çekti. Fransız devi, hücum seçeneklerini güçlendirmek için son aylarda oyuncuyu yakından takip ediyor.

Ancak kış transferi pek olası görünmüyor. PSG'nin ocak ayındaki transfer döneminde resmî bir girişimde bulunması beklenmiyor. Böylece Alman millî oyuncu, ligdeki mücadelesine tamamen odaklanabilecek.

Dev kulübün ilgisi kanat oyuncusunu onurlandırdı

El Mala'ya kısa süre önce Sky Germany tarafından PSG ile ilgili haberler soruldu. Genç hücum oyuncusu, çıkan haberlerden haberdar olduğunu kabul ederek spekülasyonlardan kaçınmadı.

El Mala, “Bunun beni onurlandırmadığını söylemek yanlış olur. Muazzam bir kulüp. Dürüst olmak gerekirse ben de bu haberleri okuyorum ama ne düşüneceğimden emin değilim” dedi.

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Odağı şu anda kalmak

Köln bu sezon El Mala'ya önemli ölçüde bel bağladı. Şimdiden dört gol ve bir asist kaydeden oyuncu, olağanüstü hücum katkısıyla takımını ileri taşıyor. El Mala, mevcut kulübüne bağlılığını da yineledi.

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“Bütün bu söylentiler geçen yıl ilk kez dolaşmaya başladığında da aynı şeyi söylemiştim” diye ekledi. “Şu ana odaklanmak istiyorum. Sadece futbol oynamak, elimden gelenin en iyisini yapmak ve kulüp bana nasıl yardımcı oluyorsa ben de kulübe öyle yardımcı olmak istiyorum. Performansımla kulübe ve şehre sevinç yaşatmak istiyorum. Sonrasında ne olacağını göreceğiz.”

Yaz transferi ihtimali sürüyor

PSG ocak ayında El Mala'yı transfer etme girişimlerine ara verecek olsa da yazın transfer gerçekleşebilir. El Mala'nın Almanya'daki gelişimini sürdürmesi, PSG'nin onu yakından takip etmeye devam etmesini sağlayacaktır.

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Yetenekli kanat oyuncusu şimdilik tüm enerjisini Köln'ün yaklaşan Bundesliga maçlarına verecek. Gol sayısını artırıp takımına kritik puanlar kazandırmaya çalışacak. Etkileyici formunu sürdürürse sezon sonunda onu kadrosuna katmak için yarışan tek üst düzey Avrupa kulübü muhtemelen PSG olmayacak.