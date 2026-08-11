MSN'in geri dönüş hayali ufukta beliriyor: Neymar'ın geleceğine dair çarpıcı sızıntı

Hücum üçlüsü Lionel Messi, Neymar ve Luis Suárez'in yeniden birlikte oynaması artık imkansız görünmüyor.

"The Sun" gazetesi, David Beckham'ın Neymar'ı Inter Miami'ye getirerek efsanevi MSN hücum üçlüsünü yeniden canlandırma ve futbol dünyasında tarihi bir buluşma gerçekleştirme konusunda başarılı olabileceğini yazdı.

Eski Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, Neymar'ın Santos ile sözleşmesinin önümüzdeki aralık ayında sona ermesiyle Inter Miami'ye transfer olacağına dair bilgiler aldığını söyledi.

Melo, YouTube'daki konuşmasında şöyle dedi: "Bir arkadaşımla konuştum, bana daha önce Santos hakkında bazı haberler verdi. Bana Neymar'ın Miami'de oynayacağını söyledi. Neymar önümüzdeki ocak ayından itibaren Inter Miami'de oynamaya başlayacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Eğer bu olursa, haberi burada ilk duyuran ben olurum. Bekleyip ne olacağını görelim."

Santos ile sözleşmesinin 31 Aralık 2026'da sona ermesi planlanan Neymar'ın geleceği, futbol dünyasında hakkında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

34 yaşındaki oyuncunun ismi Türk kulübü Galatasaray'a transfer olmakla anıldı, ancak Melo'nun açıklamaları Inter Miami'nin bir sonraki durağı olabileceğine dair yeni spekülasyonlar yarattı.

Eğer Beckham bunu başarabilirse, Barcelona ile Avrupa'ya korku salan meşhur MSN hücum hattını yeniden bir araya getirmiş olacak.

Messi, Neymar ve Suárez, 2014 ile 2017 yılları arasında yeteneği, hızı ve etkili bitiriciliği bir araya getirerek futbolun gördüğü en güçlü hücum hatlarından birini oluşturdu.

Barcelona'da birlikte Şampiyonlar Ligi, iki La Liga şampiyonluğu ve Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere dokuz kupa kaldırdılar.

Birlikte geçirdikleri ilk sezon, Luis Enrique yönetiminde tarihi bir üçleme ile sonuçlandı ve üçlü, tüm kulvarlarda toplam 122 gol gibi çarpıcı bir sayıya ulaştı.

Messi 58 golle takıma öncülük etti, Neymar 39 gol ekledi, Suárez ise 25 golle katkı sağladı ve Barcelona, futbol tarihinin en korkutucu hücum hatlarından biriyle rakiplerini ezip geçti.

Şimdi ise Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımı, son bir perde için sahne sunabilir.

Neymar'ın gelişi, yalnızca sahada heyecan verici bir buluşma yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda Amerikan futbol liginin ve Inter Miami'nin ticari açıdan büyük bir ivme kazanmasını da sağlayacak.

Ancak asıl soru, Neymar'ın hâlâ en üst düzeyde performans gösterip gösteremeyeceği.

Brezilyalı oyuncunun kariyeri son yıllarda sakatlıklardan etkilendi ve bu durum, yeteneği ile şöhreti hâlâ tartışmasız olsa da istikrarını sınırladı.

Şu anda Neymar ile Inter Miami arasında herhangi bir anlaşma bulunmuyor ve golcünün futbol kariyerinin son yıllarına dair kararlar alması gerekiyor.

Ancak Messi ile Suárez zaten birlikte bulunurken ve Neymar'ın serbest oyuncu olarak müsait olma ihtimaliyle birlikte, MSN'i yeniden bir arada görme hayali artık imkansız değil.

Beckham açısından ise bu transfer güçlü bir çıkış olabilir.