Belçikalı eski yıldız Mpenza, hangi yıldızın Bayern Münih’te Lewandowski’nin yerini alabileceğini açıkladı.

Belçika Milli Takımı’nın eski golcüsü Emile Mpenza, Romelu Lukaku’nun Bayern Münih’te Lewandowski’nin yerini alabileceğini düşünüyor.

28 yaşındaki Lukaku, 2019 yılında Inter’e transfer olduğundan beri İtalyan ekibinin formasını 95 kez terletti ve 64 de gol kaydetti.

Yıldız oyuncunun Belçika Milli Takımı’ndaki performansı da göz dolduruyor. 96 kez milli formayı terleten Lukaku, 63 gol kaydetti. Ayrıca yıldız oyuncunun Euro 2020’de grup aşaması sonrasında üç golü bulunuyor.

Neler söylendi?

Sport Bild’e konuşan Mpenza, bir dönem Chelsea, Everton ve Anderlecht’te de forma giyen Lukaku’nun çok büyük bir gelişim gösterdiğini düşünüyor. Öyle ki, Mpenza’ya göre Lukaku, Lewandowski’nin Bayern Münih’ten ayrılık kararı alması durumunda Polonyalı golcünün yerini doldurabilecek kapasitede.

“Romelu’nun ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ve sürati inanılmaz seviyede. Bu durum da onu savunulması çok zor bir oyuncu haline getiriyor. Fiziksel üstünlüğünü çok iyi kullanıyor ve rakip savunmacıları böylelikle çok kolay ekarte edebiliyor.”

“Inter’de Antonio Conte, Lukaku’dan maksimum verim almayı başardı. Artık gol atmak için beş tane pozisyona girmesine gerek yok, bulduğu pozisyonda fileleri sarsıyor. Milli takımdaki antrenörü Roberto Martinez zaten onu Everton’dan tanıyor, Lukaku’ya fazlasıyla güveniyor ve Lukaku’nun tam da buna ihtiyacı var.”

“Lukaku’nun gelişme göstermesi gereken tek yer kafa vuruşları. Yerden yakaladığı pozisyonlarda oldukça isabetli vuruşlar yapabiliyor ancak hava toplarında bu kadar etkili değil. Zaten ikisini aynı anda ve en üst seviyede yapabilen bir futbolcu var: Robert Lewandowski.”

“Bence Romelu Lukaku, Bayern’de de büyük işler başarabilir. Ondan verim alabilmek için tarzına ayak uydurmanız ve onun oyun anlayışını kabul etmeniz gerekir, dolayısıyla tüm takımlar da bunu gerçekleştiremeyebilir.”

“Örneğin Lukaku, bu sebepten ötürü Barcelona’da zorlanabilir, ancak Bayern Münih’te istediği ortamı bulabilir, tıpkı Lewandowski gibi. Lukaku’yu Bundesliga’da izlemek isterim.”

Belçika’yı Euro 2020’de neler bekliyor?

Roberto Martinez’in öğrencileri, son 16 turunda Portekiz’le karşılaşacak.

Bu eşleşmenin galibi ise İtalya - Avusturya müsabakasının galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

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