Everton teknik direktörü David Moyes, Mohamed Salah’ın Liverpool’dan ayrılmasından memnun olduğunu vurguladı ve bu yaz sözleşmesi sona eren Mısırlı yıldızı transfer etme olasılığıyla ilgili şakacı bir soruya yanıt verdi.

Mohamed Salah, Anfield'da başarılarla dolu bir kariyerin ardından geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılmıştı. Bu süre zarfında iki Premier Lig şampiyonluğu, 2019 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra 2022 FA Kupası ve iki EFL Cup şampiyonluğu kazanmıştı.

"Liverpool Echo" tarafından aktarılan açıklamalarda Moyes, 11 numaralı formayı giyen oyuncunun nihayet takımının yerel rakibinden ayrıldığı için mutlu olduğunu belirtti. Mısır milli takımının kaptanı – Salı günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında forma giymeyi umut ediyor – Reds forması giydiği dönemde Toffees'in kalesine 9 gol atmıştı.

David Moyes şöyle konuştu: “Salah hakkında konuşma konusunda uzman değilim, çünkü benim takımım Everton ve biz şiddetli rakipleriz.”

Ve ekledi: "Ancak bence Everton'a ait olan herkes Salah'ın ayrılmasından memnun oldu, çünkü o son yıllarda çok iyiydi. Harika bir golcüydü, iyi bir oyuncuydu ve Liverpool taraftarları da ondan keyif aldı."

Moyes sözlerine şöyle devam etti: "Bu yüzden hepimizin Mo'nun Liverpool'dan ayrılmasından memnun olduğunu düşünüyorum. Bunun onun için son olmayacağından eminim, ancak Liverpool'daki kariyeri boyunca sergilediği performanslar olağanüstüydü."

Salah’ın Everton’a transfer olma olasılığıyla ilgili olarak ise Moyes, “Hayır, hayır. Bu mümkün değil. Rekabet çok büyük ve Mohamed Salah’ın Liverpool için değeri çok yüksek, bu yüzden bu durum imkansız olacaktır” dedi.

Mohamed Salah’ın Liverpool’dan ayrılmasından bu yana henüz bir sonraki durağını açıklamadığı belirtiliyor. Mısır milli takımının Dünya Kupası’ndaki serüveni sona erene kadar serbest oyuncu statüsünde kalacak.