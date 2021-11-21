Moussa Sow, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini GOAL Türkiye'de değerlendirecek
İdil Erin Tetik
Goal Türkiye
Galatasaray ile Fenerbahçe lig tarihindeki 129. randevuda karşı karşıya gelecekler.
İki ezeli rakip, ebedi dost bu akşam saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kapalı gişe oynanacak derbi için heyecan oldukça yüksek.
İki kulüp ligdeki iddiasını korumak ve derbiden üç puanı kapıp taraftarını mutlu etmek isterken bu heyecanlı karşılaşmanın kritiğini GOAL Türkiye'de Moussa Sow ile yapacağız.
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Eski golcü bu kez sahada değil ancak mücadelenin ardından yorumlarıyla sizlerle olacak.
Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında daha önce 12 kez forma giyen Moussa Sow bu atmosferi çok yakından tanıyor.
Takipte kalın!
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Moussa Sow'un derbi hakkındaki yorumları için GOAL Türkiye'yi takipte kalın!