Moushi'nin şok edici kovulmasının perde arkası: 8 oyuncu onu destekleyeceğine söz verdi, sonra da onu yüzüstü bıraktı!

Tunus Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda İsveç'e 5-1'lik ağır bir yenilginin ardından, Tunus kökenli Fransız teknik direktör Sabri Lamouchi'yi görevden aldı. Bu karar, milli takımı yeniden inşa etme yönündeki büyük umutlarla bu yılın başında başlayan kısa süreli deneyimi sona erdirdi.

Fransız "L'Équipe" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, görevden alınma günü, Meksika'nın Monterrey kentindeki milli takım kampında kaos ve kötü organizasyonla geçti.

Gazete, Tunus milli takımının maç öncesinde ek bilet ve otopark talebiyle Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) yetkililerini kızdırdığını, Lemoshi'nin ise maç sırasında yedek kulübesinin arkasındaki VIP tribününde bulunan bazı kişilerden sözlü tacize maruz kaldığını belirtti.

Raporda, 54 yaşındaki teknik direktörün şaşkın bir halde oteline döndüğü, ertesi sabah ise o sırada herhangi bir resmi anlaşma imzalanmamış olmasına rağmen, Tunus Futbol Federasyonu'nun Instagram hesabından "dostane bir anlaşma" ile görevinden ayrıldığı ve yerine Munzir El-Kebir'in atandığına dair bir açıklama yayınlandığını görünce şaşırdığı belirtildi.

Açıklama birkaç dakika sonra hızla silindi, bu da heyet içindeki kafa karışıklığını artırdı.

"L'Équipe" gazetesi, 8 as oyuncunun Lemouchi ile iletişime geçerek onun ayrılması durumunda kendilerinin de ayrılacağına söz verdiklerini, ancak daha sonra sözlerini tutmadıklarını yazdı.

Bu kargaşanın ortasında, Federasyon Başkanı Moez Nasri, teknik direktöre görevden alınma kararını bildirme görevini üstlendi ve ardından görevi devralması için Fransız Hervé Renard ile görüşmek üzere aceleyle yola çıktı.

Gazete, Lemouchi'nin daha sonra federasyon genel sekreteri Walid Merdassi'nin yardımıyla otel odasında sözleşme fesih belgesini imzaladığını ve gazetenin "kariyerinin en kötü günü" olarak nitelendirdiği günü böylece noktaladığını belirtti.

Hayal kırıklığının ortasında, teknik direktör, Monterrey'de yaşayan Fransız forvet André-Pierre Gignac'tan beklenmedik bir destek aldı. Gignac, Lamouchi'yi evinde akşam yemeğine davet ederek, Lamouchi'nin unutamayacağı bir günün yükünü hafifleten insani bir jest yaptı.