Mourinho'yu yıkan Mislav Orsic, Fenerbahçe'nin kapısından döndü

Tottenham'ın kâbusu olan Hırvat golcü, sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olabilirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı dağıtan Mislav Orsic, gündeme adeta damga vurdu. 62, 82 ve 106. dakikalarda sahneye çıkan Hırvat futbolcu, dün gece en çok konuşulan futbolcu oldu.

28 yaşındaki oyuncunun ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Ne yaşandı?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Tottenham, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maça oldukça tutuk bir şekilde başlayan Londra ekibi, ilk yarıyı 0-0 kapatmasına rağmen ikinci devrede ve uzatmalarda adeta bozguna uğradı.

62. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mislav Orsic, müthiş bir plaseyle topu 90'a yollayarak Hırvat ekibi 1-0 öne geçirdi.

82'de penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getiren Orsic, uzatmalarda 106. dakikada adeta Tottenham savunmasını çalıma dizerek ceza sahası çizgisi üzerinden şutu çekti ve hat-trick yaparak takımını çeyrek finale taşıdı.

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, karşılaşma sonrası oyuncularını, Orsic'i sadece izlemekle yetindiklerini belirterek eleştirdi.

Orsic'in ilk hat-trick'i değil

Tottenham filelerini 3 kez havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, 2 sezon önce de Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmıştı. Tecrübeli futbolcu, G Grubu mücadelesinde Dinamo Zagreb formasıyla Atalanta ağlarını 3 kez havalandırmayı başarmıştı.

Bununla birlikte Orsic, Tuncay Şanlı'dan sonra bir İngiliz takımına karşı Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Tuncay, 2004'te Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı maçta Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 3 gol kaydetmişti.

Mislav Orsic'in kariyeri

Tecrübeli futbolcu, kariyerine Kustosija Zagreb altyapısında başladı. İki sezon burada top koşturan Orsic, daha sonra Inter Zapresic takımına transfer oldu.

4 sezon boyunca Inter Zapresic'te forma giyen yıldız oyuncu, 2013'te İtalya'nın Spezia takımına katıldı ve bir sezon sonra da ülkesine dönüp HNK Rijeka takımıyla sözleşme imzaladı.

HNK Rejika, Orsic'i önce NK Celje takımına, ardından da Güney Kore takımı Jeonnam Dragons'a kiralık olarak gönderdi. Oyuncunun performansından memnun kalan Jeonnam Dragons, 2016 yılında 750 bin euro karşılığında Orsic'in bonservisini aldı.

Güney Kore'deki performansıyla dikkat çeken Orsic, 6 ay sonra Çin Süper Ligi ekibi Changchun Yatai'ye 1 milyon 300 bin euro bonservis ücreti karşılığında transfer oldu.

Changchun Yatai'de bir sezon top kuşturan tecrübeli oyuncu, 2017'de 935 bin euro bonservis bedeli ile bir başka Güney Kore takımı olan Ulsan Hyundai ile sözleşme imzaladı.

Bir sezon Ulsan Hyundai'de forma giyen Orsic, 2018'de 1 milyon euro bonservis bedeli ile Dinamo Zagreb'e geldi ve o günden bu yana kariyerini Hırvatistan ekibinde sürdürüyor.

Mislav Orsic bu sezon kaç gol attı?

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. Orsic, söz konusu 36 mücadelede rakip filelere 19 gol bırakmayı başardı, 8 de asist yaptı.

Hırvatistan Ligi'nde 21 maçta 14 gol kaydeden yıldız futbolcu, 6 kez de asist yapmayı başardı. Orsic, UEFA Avrupa Ligi'nde de rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Son olarak Tottenham'a karşı hat-trick yapan 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa futbolunda gündeme oturdu. Orsic, kariyeri boyunca Avrupa Kupalarında 40 maçta 18 gol kaydetti.

Mislav Orsic, Fenerbahçe ile nasıl anıldı?

Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre teknik direktör arayışına girdi. Bu süreçte Fenerbahçe ile adı en çok anılan hocalardan biri de Nenad Bjelica oldu.

O dönemde Dinamo Zagreb'i çalıştıran Bjelica'nın, Fenerbahçe'ye gelmesi halinde 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mislav Orsic'i de Türkiye'ye getireceği iddia edilmişti.

Eğer Hırvat teknik direktör, Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı, Mislav Orsic de sarı-lacivertli formayı giyebilirdi.

Hırvat oyuncu, 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe ile oynadığı iki maçta da süre almıştı. Hırvat ekibi, evinde Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etmiş, İstanbul'daki maç ise 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.

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