Mourinho'ya Lille'den takviye

Mauricio Pochettino'nun ardından Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho, Lille'den Joao Sacramento ve Nuno Santos'u teknik ekibine dahil etti.

'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kendine yeni bir teknik ekip de kuruyor.

İngiliz ekibi, Mauricio Pochettino ile birlikte yardımcı antrenör Jesus Perez, antrenör Miguel D’Agostino ve kaleci antrenörü Toni Jimenez'in de görevine son vermişti. ekiplerinden , rakip analiz antrenörü Joao Sacramento ve kaleci antrenörlüğü yapan Nuno Santos'un Mourinho'nun teknik ekibine katıldığını açıkladı.

Sacramento'nun Mourinho'nun yardımcılığını yapacağı belirtildi.Sacramento ve Santos'un dışında Carlos Lalin (fitness antrenörü), Giovanni Cerra (analist) ve Ricardo Formoshino'nun (scout) da Mourinho'nun yeni ekibine katılan diğer isimler olduğu ifade edildi.