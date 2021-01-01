Mourinho'nun Roma'sı Xherdan Shaqiri transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu

Önümüzdeki sezon Serie A'da şampiyonluk hedefleyen Roma, Xherdan Shaqiri transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu.

İtalyan basını sürpriz bir kararla Roma'nın başına geçen Jose Mourinho'nun yeni takımını güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladığını ve Liverpool'un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü. Calcioinpillole'de yer alan habere göre Roma bu transfer için Sevilla, Lazio ve Fenerbahçe ile yarışıyor.

Klopp'un kiralık olarak gönderilmesine karşı olması nedeniyle İngiliz ekibinden bonservisiyle ayrılacak olan Shaqiri takımının son 13 maçında sadece üç kez forma giyerken, önümüzdeki yaz Liverpool'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Habere göre İtalya ve İspanya'dan birçok talibi olan 29 yaşındaki oyuncu uzun bir süredir Fenerbahçe'nin de listesinde yer alıyor.

Türkiye'ye karşı oynayacak

Daha önce 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında Bayern Münih'ten Inter'e kiralanan ve burada kısa bir süre Serie A deneyimi yaşayan yıldız oyuncu, 20 maçta üç gol atarken, iki de asist yapmıştı. Liverpool'a 2018 yazında yaklaşık 15 milyon euro karşılığında katılan Shaqiri ilk sezonunda 36 maçta forma giymişti.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sadece 9 maçta oynayabilen sağ kanat oyuncusu bu sezon da Klopp'un fazla forma şansı tanımadığı isimler arasında yer aldı. Türkiye'nin Euro 2020'deki rakiplerinden İsviçre Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri olan Shaqiri'nin piyasası turnuva sonrası artabilir.

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