Mourinho'dan Son-Lloris kavgasına ilginç tepki! "Gerçekten memnunum"

Jose Mourinho, Everton mücadelesinde oyuncuları Son Heung-Min ile Hugo Lloris arasında yaşanan tartışmayı ilginç bir şekilde değerlendirdi.

Premier Lig'in 33. haftasında 'ı konuk eden 'da ilk 45 dakikanın sona ermesiyle sinirler gerildi.

Hakem Graham Scott'ın devreyi bitiren düdüğü çalmasının ardından Son Heung-Min'in üzerine koşan Hugo Lloris, yıldız oyuncuya hamle yapmaya çalıştı. Araya giren takım arkadaşları, gerginliğin büyümesini önledi.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, iki oyuncu arasındaki tartışmayı 'güzel' olarak yorumlarken, bu gerginliği, takımın son dönemdeki kötü performansının tetiklediğini söyledi:

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

"Yaşanan bu olay, muhtemelen bizim toplantılarımızın bir sonucu. Eğer birini suçlamak istiyorsanız, beni suçlayın. Oyuncularımı eleştirdim çünkü onlar kendilerini yeterince eleştirmiyorlardı. Onlardan daha istekli olmalarını istedim."

"İlk yarının sonunda yaşanan olay herkesin çok sevdiği takım oyuncusu Sonny ile Lloris arasındaydı. Kaptan Hugo Lloris, gösterdikleri çabadan daha fazlasını yapmaları gerektiğini düşündü. Tam olarak ne yaşandı bilmiyorum ancak takımın gelişmesi açısından önemli bir olaydı. Gerçekten çok memnunum. Devre arasında onlara, bu tepkiyi verdiklerinde sonuna kadar bir arada kalacaklarından şüphem olmadığını söyledim."

Everton'ı 1-0 mağlup eden Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, Premier Lig'deki 200. galibiyetine ulaştı.