Mourinho'dan futbolcularına Bayern Münih yasağı

Portekizli teknik adam, oyuncularına 7-2'lik maça dair hiçbir görüntü izletmediğini söyledi.

Teknik Direktörü Jose Mourinho oyuncularına 'e 7-2 yenildikleri maça dair ne video izlettiğini ne de fotoğraf gösterdiğini açıkladı.

Kuzey Londra ekibi ekim ayında Bayern'e kendi evinde farklı kaybederken o maç Mauricio Pochettino için sonun başlangıcı olmuştu.

Haberin devamı aşağıda

Poch'un ardından göreve getirilen Mourinho, futbolcularından o maçı unutmalarını istiyor.

Bayern'le deplasmanda oynayacakları maç öncesinde konuşan Portekizli teknik adam "O maça dair tüm görüntüleri yasakladım. Ben birkaç defa izledim, yardımcılarım da izlediler. O maçın en ince detayına kadar indik ama oyuncularıma tek bir kare bile göstermedim. Asla." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih - Tottenham maçı 11 Aralık Çarşamba akşamı TSİ 23:00'te başlayacak. Alman ekibinin liderliği, İngiliz ekibinin ise ikinciliği garanti.