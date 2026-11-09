Mourinho zorlu bir sınav karşısında: Vinicius krizine şok çözüm Mbappe'yi zora sokuyor!

Vinicius Junior yoktu ve Real Madrid gelişti.. Bu durum, Bernabeu'da herkesi korkutan soruyu yeniden gündeme getirdi: Brezilyalı döndüğünde Mourinho ne yapacak?

Mestalla'da Valencia karşısında alınan farklı galibiyetin (3-0) ardından ki bu, Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle La Liga'da dört maç cezalı duruma düşmeden önce Vinicius'un çıktığı son maçtı, takımın performansı onun yokluğunda gözle görülür biçimde yükseldi. Artık onun geri dönüşü, teknik direktörün karşılaştığı en zor sorun haline geldi.

"Cope" radyosunda, eski İspanya milli kalecisi, Valencia ve Real Madrid'in eski oyuncusu Santi Cañizares, tek mümkün çözüm olarak gördüğü formülü ortaya koymakta tereddüt etmedi; Madrid'deki tüm hesapları altüst edecek şok edici bir çözüm.

Çözüm, forvet olarak oynaması

Cañizares bu konuya değinerek şunları söyledi: "Şimdi onu takıma nasıl entegre edeceğini göreceğiz", Brezilyalının dönüşüyle ilgili Mourinho'nun alması gereken karara işaret ederek.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

Valencia ve Real Madrid'in eski oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Vinicius, açıkça görülüyor ki fark edilmeden geçip gidecek ya da kenara itilecek bir oyuncu değil."

Ardından Vinicius'u entegre etmek için bir çözüm önerdi: "Bana göre Mourinho'nun önündeki çözüm, Brezilyalı yıldızın Mbappe'nin yerine gerçek bir forvet olarak oynaması", bu da Fransız yıldızın reddettiği bir çözüm.

Bu cümleyle Cañizares bombayı patlattı: Vinicius, hücumun merkezinde Mbappe'nin yerini almalı, onun yanında kanatta oynamamalı.

Birlikte.. ama kimliksiz

Cañizares şöyle devam etti: "Onun için tek mümkün alternatif bu. İkisi sahada birlikte olduğunda takım hâlâ maçları kazanabilir, ama aynı kimliğe, aynı dengeye ve aynı olumlu havaya sahip olmaz."

Vinicius ve Mbappe birlikte sahadayken Real Madrid kazanıyor, ama daha önemli bir şeyi kaybediyor: Brezilyalının yokluğunda ortaya çıkan kimliği, dengeyi ve olumlu havayı.

Mourinho için imkânsız bir görev

Cañizares şunları söyledi: "Bu, çözümü zor bir sorun. Eğer Vinicius'u oynatmayı ve takımın dinamiğine entegre etmeyi başarırsa, bu gerçekten harika bir başarı olur."

Ve ekledi: "Eğer Mourinho, Vinicius'u koşturmayı başarırsa, hararetli bir alkışı hak eder."

Cañizares, Bellingham'ın Real Madrid'in performansındaki rolüne dikkat çekerek şöyle dedi: "Sahada olduğunda çok cömert biridir; başkalarının sorumluluklarından kaçtığını gördüğünde onları öfkelendirir ve istese bile artık eskisi gibi olmayacak. Bellingham gibi başkaları da var, ama bu durum onda daha belirgin."

Böylece top artık Mourinho'nun sahasında. Vinicius'u Mbappe yerine gerçek bir forvet yapacak cesarete sahip mi? Onu koşturup savunma yaptırmayı ve kendisini takımın dinamiğine entegre etmesini sağlayabilir mi? Cañizares, bunu başarırsa hararetli bir alkışı hak eden bir başarı olacağına, başaramazsa ise Vinicius krizinin tüm Real Madrid'in krizine dönüşebileceğine dikkat çekti.