Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın, sözleşmesini yenilemesi için kendisine sunduğu geliştirilmiş teklife vereceği yanıtı bekliyor. Bu arada Arsenal, görüşmelerin tıkanması halinde oyuncuyu kadrosuna katmak için ilgi gösteriyor.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre Real Madrid, yıldız oyuncusuna yıllık değeri 19 milyon sterlini aşan geliştirilmiş bir teklif sundu.

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Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho ise 26 yaşındaki oyuncunun teknik projesinin temel bir parçası olduğunu vurguladı; bu da Real Madrid'in Vinicius'u elinde tutma konusundaki güvenini pekiştirdi.

Bu güvene rağmen Brezilyalı oyuncu, bugün çarşamba akşamı "Instagram" hesabındaki tüm içerikleri silerek daha fazla spekülasyona yol açtı.

Bu adım, futbol dünyasında alışılmadık bir durum olmasa ve farklı yorumlara açık olsa da, çoğu zaman oyuncunun mevcut kulübündeki durumundan memnun olmadığının bir işareti olarak yorumlanıyor.

Aynı zamanda Arsenal, sözleşme yenileme görüşmelerinde yaşanabilecek herhangi bir tıkanmayı değerlendirme umuduyla durumun gelişmelerini izlemeye devam ediyor.

Buna rağmen raporlar, Real Madrid'in özellikle Mourinho'nun oyuncunun kalması yönündeki net desteğinin ardından Arsenal'in ilgisini bertaraf edebileceği konusunda daha iyimser olduğunu belirtiyor.

Buna karşılık teknik direktör Mikel Arteta, Arsenal'in Yunan oyuncu Christos Tzolis'i Club Brugge'den 34 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmasının ardından daha fazla transfer gerçekleştirebilme konusunda iyimser görünüyor.