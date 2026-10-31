Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Barcelona'nın içinde küçük bir çatlak yaratmayı başardı. Ancak etkisinin bu boyutta olacağını kendisi bile beklememiş olabilir; futbola dair planı da muhtemelen normal bir şekilde hareket etme sınırlarını aşmamıştı ki bu, futbolun içinde çoğu zaman kötü bir şey olarak görülmez.

İspanyol "As" gazetesine göre, El Clasico'nun sonucu Hansi Flick üzerinde birçok açıdan olumsuz izler bıraktı; zira o, Paris Saint-Germain karşılaşmasını El Clasico'ya bağlamış ve sonunda mağlup olarak ayrılmıştı.

Taktik düzeyde Barcelona, Real Madrid karşısında dengesini kaybetti ve 2-1'lik mağlubiyet kesinleştiğinde Alman teknik adam, yeniden oyuncuların fiziksel hazırlık ve toparlanma eksikliği bahanesinin arkasına saklandı.

Ancak perde arkasında başka meselelerin de olduğu anlaşılıyor; çünkü çarşamba günü takım üyeleri arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla toplu bir yemek düzenlendi ve böyle şeyler olduğunda, bu genellikle soyunma odasında tartışılması gereken konuların bulunduğu anlamına gelir.

Perşembe günü ise Barcelona yönetim kurulu, basın bildirisine "takıma ve teknik ekibe tam güven" vurgusunu ekleyerek herkesi şaşırttı.

Bu ifadenin büyük anlamlar taşımadığı neredeyse kesin olsa da, takımı öven bir çerçevede gelse bile dikkat çekiciydi.

Cuma günü ise Alman teknik adam, yaz döneminden beri ertelenen bu dosyanın ardından, ocak ayındaki kış transfer döneminde yeni bir oyuncuyla anlaşma ihtimalinin kapısını araladı.

Tüm bu gelişmeler, El Clasico mağlubiyetinin ardından birkaç gün içinde yaşandı.

Lamine Yamal da eleştirilerden nasibini aldı; pazar akşamı, kulübün pazartesi sabahı düzenlediği resmi yolculuktan ayrı bir seyahatle Londra'ya tek başına gitmesi nedeniyle bazı taraflarca kendisine sitem edildi. Ayrıca Barcelona'nın tribünlerdeki taraftar derneği de geçici olarak kapatıldı.

Buna ek olarak, Barcelona taraftarlarının Flick'in takımla geçirdiği ilk iki yıl boyunca kendisine yönelik dile getirip durduğu tek şikâyet yeniden gündeme geldi: oyuncularının zor anlarda kendilerini kontrol edememeleri.

Bu bağlamda herkes, yarı finaldeki Inter Milan ile oynanan rövanş maçını hatırlıyor; Barcelona 3-2 öne geçerek ideal bir konumdaydı. Aynı şekilde çeyrek finalde Atletico Madrid karşısında Metropolitano stadında oynanan rövanş maçının kötü yönetimi de akıllarda; takım ilk 25 dakikada en zor olanı başararak 2-0 öne geçmişti.

Flick'in son maçtaki performansı kafa karıştırıcıydı; oysa o, Barcelona ile yaşadığı küçük krizlerden galip çıkmaya alışkındı. Bunlara 2024 yılındaki felaket kasım ayı krizi ile Kral Kupası yarı final ilk maçındaki farklı mağlubiyet, ardından Girona karşısında alınan yenilgi örnek gösterilebilir.

Söz konusu krizlerin tümü, iç görüşmeler, toplu yemekler ve diğer hamleler gibi bu haftaki gelişmelere benzer gelişmelere sahne oldu. Önümüzdeki günler, Mourinho'nun Barcelona içinde yarattığı çatlağın boyutunu ortaya koyacak.