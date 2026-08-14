Faslı yıldız Brahim Diaz, geçtiğimiz haftanın başında Valdebebas'ta takımın antrenmanlarına güçlü bir dönüş yaparak, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in ilk on birinde yer kapmaya tamamen hazır olduğunu kanıtladı.

İspanyol "As" gazetesine göre, bu dönüş, Diaz'ın Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının ardından geldi. Fas Milli Takımı'nın en iyi oyuncularından biri olarak parladığı turnuvada beş maçta dört asist yaparak, kupanın en iyi oyun kurucuları listesinde ikinci sırada yer aldı.

21 numaralı formanın sahibi, mümkün olan en iyi fiziksel formda hazırlık dönemine ulaşmak için Dünya Kupası'nın bitmesinin hemen ardından antrenmanlarına başladı ve bunu açıkça ortaya koydu.

Diaz, katılabildiği ilk hazırlık maçında sağ kanat mevkiinde ilk on birde forma giymişti ve yalnızca dört gün geçtikten sonra, mükemmel fiziksel durumu sayesinde Mourinho, Riazor Stadı'nda ona yeniden ilk on birde güvenmeye karar verdi.

Endülüslü oyuncu, bu güvene muhteşem bir gol kaydederek karşılık verdi ve Real Madrid'i onuncu kez Teresa Herrera Kupası'nı kaldırmaya taşıdı.

Real Madrid formasıyla beşinci sezonunda mevkii için çetin bir rekabetle karşı karşıya olan Diaz, Diomande ve Bernardo Silva'nın transfer edilmesiyle gelen yeni takviyeler ile birlikte sağ kanatta oynayabilen Arda Güler veya Endrick gibi oyuncuların seviyelerini geliştirmesi karşısında, taktiksel esneklik ile güçlü rekabet arasındaki bu meydan okumada değerini kanıtlamak için sıkı mücadele etmesi gereken bir konuma sürükleniyor.

Geçen sezon Diaz, 42 maça yayılan 1666 dakika forma giydi; ancak daha fazla oyun süresi almayı hedefliyor ve bunu Teknik Direktör Mourinho'ya kanıtlamaya çalışıyor.

Portekizli teknik adam, oyuncunun takım kadrosunda son derece değerli bir parça olduğunu düşünüyor. Diaz, taktiksel esnekliği ve teknik direktörün büyük önem verdiği yüksek fedakârlık kapasitesi sayesinde onun futbol anlayışına tam olarak uyum sağlıyor.

Portekizli teknik adam, oyuncusunu her iki kanatta hücumcu bir kanat oyuncusu ya da içeride kullanıyor; ayrıca Bellingham'ın omuz sakatlığından iyileşmek için kadrodan uzak kaldığı aylarda bir süre üstlendiği mevki olan oyun kurucu olarak da ona güveniyor.

Diaz, bu zorluklar karşısında pes etmeyi reddediyor. Endülüslü oyuncu, yeni transferlere rağmen kararlılığını koruyor; çalışmasını ikiye katlamaya ve önüne çıkan fırsatlar için mücadele etmek adına daha fazla çaba göstermeye güveniyor. Tıpkı La Coruña maçında yaptığı gibi, bu fırsatları mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.