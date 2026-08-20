Mourinho'yu takip eden eski bir baş ağrısı: Real Madrid'in Espanyol karşısındaki başlangıcını tehdit ediyor

Beklenen resmî başlangıcına saatler kala, Real Madrid kendini José Mourinho'dan önce Santiago Bernabeu'nun yedek kulübesine oturan herkesi kovalayan aynı eski kâbusun karşısında buluyor.

Kraliyet ekibi sezona resmî olarak önümüzdeki cumartesi, 22 Ağustos'ta Espanyol karşısında oynayacağı zorlu bir maçla, saat tam 21.30'da başlayacak. Ancak transfer piyasasındaki tüm hamlelere rağmen kapatılamayan bir açık nedeniyle başlangıç tehdit altında görünüyor.

Savunmanın göbeğinde kronik kriz

Stoper mevkisi hâlâ beyaz evde kronik bir baş ağrısı olmaya devam ediyor. Carlo Ancelotti'nin, Xabi Alonso'nun ve hatta Álvaro Arbeloa'nın çektiği bu sorun, bugün olduğu gibi Portekizli Mourinho'ya geçmiş durumda.

Geçen yaz Avusturyalı David Alaba kulübün duvarları arasından ayrıldı ve yönetim onun yerine Fransız Ibrahima Konaté'yi transfer ederek boşluğu doldurdu. Ancak bu adım tek başına, Mourinho'nun çok iyi bildiği bir sorunu çözmeye yetmedi. Bu da onun göreve geldiği ilk günden itibaren ek bir stoper transfer edilmesi konusundaki ısrarını ve tekrarlanan talebini açıklıyor.

Espanyol karşısında çıkmaz: Yalnızca üç isim

"Mundo Deportivo"ya göre sorun, Espanyol maçında çok çarpıcı bir biçimde su yüzüne çıkacak. Zira Mourinho'nun stoper mevkisinde hazır yalnızca üç savunma oyuncusu olacak: Alman Antonio Rüdiger, genç İspanyol Dean Huijsen ve yeni gelen Konaté.

Geri kalan seçeneklere gelince, onlar tamamen hesap dışı. Raúl Asencio ve Brezilyalı Éder Militão sakatlık nedeniyle yok; Portekizli teknik direktör akademi savunmacılarına güvenmiyor. Militão ise önümüzdeki uzun bir süre boyunca sahalardan uzak kalacak.

En büyük soru hâlâ ortada: Mourinho, Espanyol karşısında geri hattı yönetmek için hangi ikiliyi seçecek? Mevcut veriler iç açıcı değil. Zira Konaté yalnızca Schalke 04 maçında Huijsen'in yanında sahaya çıktı ve başlangıcına kıyasla oyununda gelişme görülse de son isim hâlâ pek çok şüpheye yol açıyor.

Rüdiger'e gelince, büyük tecrübesine rağmen hazırlık döneminde ortaya koyduğu performans, cevaptan çok soru işareti doğuruyor. Bu durumda Real Madrid yeni sezona zayıf ve açık bir stoper hattıyla giriyor. Mourinho'nun önündeki en büyük sınav ise en azından açılıştaki Espanyol mücadelesinde bu hattı onarmanın ve başlangıcı kurtarmanın yolunu bulmak olacak.