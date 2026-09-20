Mourinho'yu mu kastetti? Simeone Madrid derbisinin ardından hızlı hareketiyle herkesi şaşırttı

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, İspanya Ligi'nin yedinci haftası kapsamında bu akşam oynanan Real Madrid maçının bitiş düdüğünün ardından yaptığı ani hareketle herkesi şaşırttı.

Atletico Madrid, başkent derbisinde Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Dengeli başlayan karşılaşma, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının başında Dean Huijsen'in gördüğü kırmızı kart maçın seyrini değiştirirken, Diego Simeone'nin takımı değerli bir galibiyet elde etti ve Real Madrid'i lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde bıraktı.

Hakemin bitiş düdüğünü çalmasının hemen ardından Simeone histerik bir şekilde sevindi; kendisini alkışlayan taraftarların önünde koşmaya ve zıplamaya başladı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı biçimde tartışabilirsiniz

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho ile tokalaşmaya gitmek yerine Simeone birden soyunma odasına yöneldi ve Metropolitano Stadı'nın tünelinden içeri girerken koşarak zıplamaya devam etti. Diğer tarafta Mourinho, ağır yenilgiye rağmen Real Madrid oyuncularıyla tokalaşmak için sahaya indi.