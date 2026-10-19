Mourinho'yu ikna edemedikten sonra: Endrick ölümden dönüyor ve El Clasico hesaplarını karıştırıyor

Brezilyalı Endrick'in Real Madrid'deki hayatı bir haftadan kısa sürede alt üst oldu; José Mourinho'yu ikna edemeyen ve yedek kulübesinde dışlanmış bir oyuncuyken, sezonun en önemli maçında, Barcelona karşısında kilit bir rol oynayabilecek bir isme dönüştü.

Bu dramatik değişim, Real Madrid'in Santiago Bernabéu'da Sevilla'yı 4-1 mağlup ettiği büyük galibiyetin ardından geldi; bu, Villarreal karşısında Saliba'nın saçını çekme olayı nedeniyle cezalı olan Vinicius'suz oynanan ilk maçtı.

Fildişi Sahilli Diomande'nin Bernabéu'nun kalbini çalan muhteşem bir golle parladığı, ilk on birde oynamayı hak ettiğini kanıtlayan Türk Arda Güler'in ışıldadığı o gece, teknik ekibin güvenini yeniden kazanmaya başlayan Endrick için de yeni bir çıkış noktası oldu.

İspanyol radyosu "Cadena SER"ye göre, Mourinho'nun planlarının tamamen dışında kaldığı haftaların ardından genç forvet, Vinicius'un yokluğundan ve ileri uçtaki belirsizlik durumundan faydalanarak El Clasico için sürpriz bir hücum seçeneği olarak kendini güçlü bir şekilde yeniden gündeme getirdi; böylece marjinal bir oyuncudan, zirve maçının çehresini değiştirebilecek bir koz haline geldi.

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Bu senaryo, İspanya'daki büyük yorumcular arasında keskin bir ayrışmaya yol açtı. Güvenilir gazeteci Javier Herráez, Mourinho'nun Camp Nou'ya Sevilla'yı ezen aynı ilk on birle gidebileceğini ve Endrick'e boşlukları değerlendirebilecek stratejik bir yedek olarak daha büyük bir rol verebileceğini düşünürken, Antón Meana ve Antonio Romero ikilisi bu görüşün "abartılı" olduğunu savunuyor.

Meana ve Romero, El Clasico'nun şimdiye kadar Mourinho'yu antrenmanlarda ikna edememiş bir oyuncuyla risk almayı kaldıramayacağını ve Camp Nou'daki muazzam baskının, kendini kanıtlamaya çalışan genç bir oyuncunun kaldırabileceğinden daha büyük olabileceğini düşünüyor.

Ancak herkesin üzerinde hemfikir olduğu nokta şu: Real Madrid El Clasico haftasına farklı bir moralle giriyor. Güler ve Peque'nin pozisyonuyla ilgili yaşanan ve hakem komitesinin bizzat "VAR kameralarının televizyon kameralarıyla aynı olduğunu" ve net olmadığını kabul ettiği tartışmaya rağmen Sevilla'yı ezen takım, çeşitli hücum alternatiflerine sahip olduğunu kanıtladı ve Endrick'in başarısızlıktan umuda uzanan hikâyesi, gelecek El Clasico'nun başlığı olabilir.



