Dzeko’nun ayrılma ihtimaliyle golcü takviyesi yapmak isteyen Roma, rotayı Chelsea’e çevirdi.

Romelu Lukaku’yu rekor bedelle Chelsea’ye göndermeye hazırlanan Inter, Belçikalı golcünün yerini Roma’dan Edin Dzeko ile doldurmaya hazırlanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki İtalyan ekibi, Dzeko’nun ayrılması halinde kadrosuna bir santrfor takviyesi daha yapmak istiyor.

Roma, talipleri her geçen gün artan Chelsea’nin genç yıldızı Tammy Abraham’ı transfer etmeyi hedefliyor.

Abraham yarışı

Roma, Tammy Abraham’ı kadrosuna katmak isteyen tek kulüp değil. İngiliz golcüyle Arsenal ve Atalanta da ilgileniyor.

Atalanta’nın ilgisinin de Romelu Lukaku ile bağlantısı var zira Inter, Belçikalı golcünün alternatiflerinden biri olarak Duvan Zapata’yı görüyor.

Genç forveti Arsenal de kadrosuna katmak istiyor. Ancak Chelsea, oyuncunun bonservisi için 40 milyon pound talep ediyor.

Abraham’ın kariyeri

2004 yılında Chelsea Akademisi’ne katılan Abraham, 2015 yılında A Takım formasını ilk kez terletmişti.

Toplamda Londra temsilcisinin formasını 82 maçta terleten oyuncu, 30 kez rakip fileleri sarstı. Ayrıca Abraham kiralık olarak Bristol City, Swansea ve Aston Villa formaları giydi.

Geride bıraktığımız sezonda ise gözden düşen Abraham, 32 maçta görev alırken 12 gol kaydetmişti.

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