Mourinho yetinmiyor! Real Madrid'in kapısında "gürültülü" bir savunma transferi

Real Madrid, yaz transfer piyasasındaki yoğun faaliyetlerini sürdürüyor. Kulüp, teknik direktör José Mourinho’nun gelecek sezon için savunma hattını güçlendirme planı kapsamında, Manchester City’den Portekizli savunma oyuncusu Ruben Dias’ı kadrosuna katarak yeni bir büyük transferi tamamlamaya hazırlanıyor.

"The Athletic" gazetesine göre, Diaz, Premier Lig dışında yeni bir deneyim yaşamak istediğini belirtmesinin ardından Real Madrid'e transfer olmaya çok yaklaştı.

Gazete, menajeri Jorge Mendes tarafından temsil edilen oyuncunun kendisine gelen teklifleri resmi olarak incelemesini talep ettiğini, City'nin ise Paris Saint-Germain'den genç savunma oyuncusu Herman Malonga'yı kadrosuna kattıktan sonra müzakereye açık olduğunu belirtti.

Diaz, 2020 yılında Benfica'dan 75 milyon euroya Manchester City'ye katılmış ve o zamandan beri sergilediği olağanüstü savunma performansı ile Avrupa'nın en önemli stoperlerinden biri haline gelmişti.

Ancak teknik direktör Pep Guardiola'nın bu yaz ayrılması, oyuncuyu İngiltere'deki kariyerini sonlandırmayı düşünmeye itti, özellikle de kulübün Hırvat Javardiol'un sözleşmesini yenileyerek onu savunmanın temel direği haline getirme niyetinde olması nedeniyle.

Tahminlere göre transfer bedeli 55 milyon avroya ulaşabilirken, Real Madrid bu durumu değerlendirerek uygun bir fiyata anlaşmayı tamamlamaya çalışıyor.

Mourinho'nun Diaz'a olan ilgisi, Rudiger'in sözleşmesinin yenilenmesi ve Konate'nin takıma katılmasının ardından ortaya çıktı. Portekizli teknik direktör, genç Hoesen'e duyulan güven eksikliğini telafi etmek için takımın uluslararası deneyime ve taktiksel istikrara sahip bir defans oyuncusuna daha ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Olası transferin ardından takımda bazı değişiklikler olması bekleniyor. Bunların en önemlileri, kulübün kadroyu yeniden yapılandırma ve gerekli nakit akışını sağlama planı kapsamında Marco Asensio ve Fran Garcia'nın ayrılması.

Müzakereler son aşamaya yaklaşırken, Real Madrid'in bu transfer döneminde savunma alanında en önemli transferlerden birine son rötuşları yaptığı görülüyor.