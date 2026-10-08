Mourinho yeterince gördü ve iki Real Madrid oyuncusundan bir an önce kurtulmak istiyor

The Athletic'in haberine göre José Mourinho, Real Madrid'de iki oyuncuyu artık kadroda görmek istemiyor. Söz konusu isimler Raúl Asencio ve Andriy Lunin.

Asencio'nun geçtiğimiz yaz Real Madrid'den ayrılmasına zaten izin verilmişti. İspanyol savunmacı, Galatasaray ve İngiliz kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdi.

Geri dönen Mourinho yönetiminde kendini kanıtlamayı umuyordu ancak bunu başaramadı. Bunda, sezon hazırlıkları sırasında ciddi bir sakatlık yaşamasının da payı oldu.

Sağ kaval kemiğindeki stres kırığı, 23 yaşındaki savunmacıyı daha aylarca sahalardan uzak tutacak. Marca, geçen hafta ameliyat olduğu için ancak 2027'nin başında dönebileceğini bildirdi.

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Lunin, son yıllarda Thibaut Courtois'nın yaşadığı çok sayıdaki sakatlık nedeniyle düzenli olarak süre bulmuştu. Ukraynalı kaleci, Real Madrid kalesini yetmişten fazla maçta korudu.

Courtois şu anda tamamen fit ve Mourinho, ikinci kalecisinden ikna olmuş değil. Portekizli teknik adam, onu geleceğin bir numarası olarak görmüyor. Kış transfer döneminde ayrılmasına izin verilebilir.