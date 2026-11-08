Vinicius Junior, La Liga'da Real Madrid'in Mestalla Stadı'ndaki son maçlarından birinde forma giyemedi ve bu tablo El Clasico mücadelesinde de tekrarlandı.

Brezilyalı yıldız geçen sezon takımın Valencia ziyaretinde de yer almamıştı; üstelik bu stat onun iki kez kırmızı kart gördüğü yer olmuştu.

Vinicius'un bu kez forma giyememesinin nedeni ise Villarreal karşısında gördüğü kırmızı karttı. Bu kart, kendisini sezonun son ayında lig maçlarında oynamaktan alıkoydu.

Bu gelişmeler, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta ilk 11'de yer almasının ardından, Brezilyalı oyuncunun durumu ve Madrid ekibi içindeki konumuyla ilgili bir kafa karışıklığı yarattı.

İspanyol "As" gazetesi, Real Madrid ve teknik direktörü Jose Mourinho'nun Vinicius'a yönelik özel bir yaklaşım benimsediğini ortaya koydu. Gazete, oyuncunun ilk 11'deki yerini kaybettiğinin ve artık vazgeçilmez bir unsur olmadığının tamamen farkında olduğunu, ancak son günlerde teknik direktör ve kulüpten tam bir saygı ve destek hissettiğini vurguladı.

Teknik direktör ve Real Madrid yetkilileri Brezilyalı forvetin yanında yer alırken, Mourinho'nun şu anki tek odağı oyuncunun fark yaratma ve maçları koparma yeteneğini yeniden kazanması; bu da Vinicius'un Flamengo'dan geldiğinden bu yana sergilediği görüntü.

Vinicius ile Mourinho arasında tam bir anlayış ve iletişim hâkim; oyuncunun geçen sezon Xabi Alonso ile yaşadığı iletişim kopukluğuna yer bırakmayan bir tablo söz konusu.

Vinicius ve Real Madrid teknik ekibi, oyuncunun en iyi versiyonunun yeniden ortaya çıkarılması gerektiği konusunda hemfikir; zira o, Madrid ekibinin en önemli değerlerinden biri olarak görülüyor.

Teknik direktör, hem özel görüşmelerde hem de ona güven aşılamaya çalıştığı kamuoyuna açık açıklamalarında Vinicius ile samimi bir şekilde ilgileniyor; aynı zamanda normale dönüşün hâlâ çok çalışma gerektirdiğini de kabul ediyor.

Mourinho, Vinicius dosyasını kulübün adamlarından biri olarak ele alıyor; bu da onun teknik direktör, Real Madrid sözcüsü ve kulübün çıkarları ile sportif varlıklarının savunucusu kimliğiyle örtüşüyor.

Bu nedenle Portekizli teknik direktör, herkesten önce Vinicius'un gerçek versiyonunu geri kazandırmanın ve onu en iyi seviyesini ortaya koyması için motive etmenin uygun yolunu bulmaya çalışıyor.

Brezilyalı forvet de bunu başarmak için çalışıyor ve şu anki temel görevinin, son yıllarda kendisini ilk 11'deki yerine dokunulamaz bir oyuncu hâline getiren konumunu ve teknik seviyesini yeniden kazanmak olduğunun farkında. Bu, teknik direktör ve kulüp yetkilileriyle koordineli bir şekilde ulaşmaya çalıştığı bir hedef.

Vinicius'un geçtiğimiz yaz 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatılan sözleşmesi, hem mevcut aşamada hem de olası herhangi bir karar alınmadan önce gelecek transfer dönemlerinde iki tarafa da istikrar sağlayan bir unsur niteliğinde.

Oyuncu şu ana kadar 12 maça çıktı; bu maçlarda 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Bu rakamlar, olağanüstü yeteneklere ve potansiyele sahip bir oyuncunun alışılmış veriminin oldukça altında.

Vinicius, alışık olduğumuz seviyeyi yeniden yakalamak için çalışmayı sürdürüyor; Real Madrid'in geçtiğimiz yaz önüne koyduğu sözleşmenin kendisine her koşulda koruma sağladığının bilincinde.

Brezilyalı oyuncu, müzakereler boyunca Madrid ekibindeki kariyerine devam etme isteği konusunda net bir tutum sergiledi; ancak Real Madrid taraftarının beklenti ve taleplerinin büyüklüğünün de farkında.

Nitekim kulüp yetkilileri başlangıçta sezona sözleşme uzatımını açıklamadan girmeyi ve anlaşmanın kesinleşmesini ertelemeyi düşünmüştü; ancak Dünya Kupası'nın ardından anlaşmanın açıklanmasının ve nihai şekline kavuşturulmasının tüm tarafların çıkarına olduğunu gördüler.

Real Madrid taraftarı, geçen sezon yaşananların aksine, takımın her maçtaki görüntüsünün ve performansının teknik direktör ile oyuncu arasındaki uyuma bağlı olacağını, bu durum Vinicius'un yedek kulübesinde oturmasına yol açsa bile, anlayışla karşılıyor.