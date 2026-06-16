Mourinho yeni hedefini belirledi… Dortmund ise şok edici bir fiyatla yanıt verdi

İspanyol kulübü Real Madrid’e transfer olacağı söylenen oyuncuların listesi giderek uzuyor; Almanya’dan gelen son haberlere göre, Kraliyet Kulübü, Borussia Dortmund’un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Felix Nemisha’yı kadrosuna katmakla ilgileniyor.

Oyuncu şu anda Dünya Kupası finallerine katılan Almanya milli takımında yer alıyor ve turnuvadaki ilk maçında, Curacao’yu 7-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ilk golü atarak takımına katkı sağladı. Alman basın kaynakları, Nemisha’nın Real Madrid teknik direktörü José Mourinho tarafından büyük takdir ve hayranlık gördüğünü doğruladı.

Nemisha’nın Borussia Dortmund ile 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor. Anlaşmayı daha da zorlaştıran ise, Real Madrid’in yanı sıra Manchester United ve Manchester City gibi İngiltere Premier Ligi kulüplerinin de oyuncuyu kadrosuna katmak için rekabete girmiş olması. Oyuncunun sözleşmesinde 70 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli maddesi bulunuyor, ancak bu maddenin devreye girmesi 2027 yazından önce mümkün olmayacak.

Alman "Bild" gazetesine göre, Dortmund yönetimi mevcut transfer piyasasında oyuncuyu elinden çıkarmak için 120 milyon avro talep etmekten vazgeçmeyecek; bu hamle, başta Real Madrid olmak üzere onu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin önünü kesmeyi ve uzaklaştırmayı amaçlıyor.

Nemisha'nın Borussia Dortmund kadrosunun temel taşlarından biri olduğu belirtiliyor; orta saha oyuncusu olarak son derece iyi bir kondisyon ve güçlü bir fiziğe sahip olan Nemisha, İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transferinin ardından onun yerini doldurmak üzere Alman kulübüne katılmıştı.