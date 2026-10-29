Real Madrid'in genç savunmacısı Dean Huijsen'in, kendisinden şüphe edenleri susturmak için bir kez daha harika bir geceye ihtiyacı vardı. Topla olan kalitesi ve Avrupa'nın en iyi savunmacılarından biri olma potansiyeli tartışma konusu değildi, ancak bazı kritik maçlardaki performansı bir takım endişelere yol açmıştı.

Atletico Madrid'e karşı oynanan son derbi maçı ve birçok El Clasico karşılaşması bu şüpheleri daha da artırmıştı. Bu şüpheler, geçtiğimiz pazar günü Camp Nou'da nihayet dağıldı. Orada savunmanın göbeğindeki oyuncu olağanüstü bir performans sergiledi ve en zorlu seviyelerde de rekabete hazır olduğunu kanıtladı. Bu bilgiler "Marca" gazetesinde yer aldı.

Huijsen, Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği maçta ikili mücadelelerdeki gücü, savunmadaki kararlılığı ve doksan dakika boyunca sürdürdüğü konsantrasyonuyla Real Madrid'in en öne çıkan oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor. Teknik direktörü Jose Mourinho'nun aradığı performansı ortaya koydu. Savunmanın göbeğindeki oyuncunun özgüvenini artıran ve ona bakış açısını değiştiren türden eksiksiz bir maçtı.

Huijsen şüphe duvarını yıkıyor

Rakamlar da bu izlenimleri doğruluyor. Huijsen maçı 10 top uzaklaştırma, 16 savunma müdahalesi ve 4 top kapma ile tamamladı. Barcelona'nın birçok anda uyguladığı yoğun baskıya rağmen İspanyol savunmacı pozisyonunu korudu, müdahalelerinin zamanlamasını iyi ayarladı ve gerektiğinde kararlı davrandı.

Ayrıca 45 pasının 37'sini tamamladı (yüzde 83 isabet oranıyla); bunlardan yedisi savunma hatlarını geçmeye yönelikti ve bu da hücumların inşasına katkısını gösteriyor; bu, öne çıktığı bir diğer alandı.

Huijsen'in rolü yalnızca savunmayla sınırlı kalmadı; hücumları akıcı bir şekilde başlatma yeteneği, Barcelona'nın baskısı paslarını engellediğinde Real Madrid'in çözümler bulmasını sağladı. Ne zaman kısa pas vereceğini ve rakibin ilk savunma hattını geçmek için ne zaman alternatif bir yol arayacağını biliyordu; bu da takımın yoğun baskı anlarında biraz nefes almasına yardımcı oldu.

Savunma sağlamlığı ile topla sakin davranmanın bu birleşimi, performansının neden yalnızca iyi bir savunma gecesinden fazlası olduğunu açıklıyor.

Bu iddia, geçmişi göz önüne alındığında ayrı bir önem kazanıyor; zira 2025 ve 2026 yıllarında Wanda Metropolitano'da yaşadığı zorluklar, en büyük sahnelerdeki performansı konusunda şüpheler uyandırmıştı.

Buna ek olarak, geçen sezonun iniş çıkışları Real Madrid'e katıldığında beklenen istikrarı yakalamasını engelledi ve sonunda 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasına yol açtı.

Mourinho'nun rolü

Jose Mourinho onun gelişiminde merkezi bir rol oynadı; Portekizli teknik direktör, savunmanın göbeğindeki oyuncunun hücumda kendisini öne çıkaran özellikleri kaybetmeden savunma sağlamlığı ve gücü kazanmasına yardımcı oluyor. Huijsen, yüksek konsantrasyon, büyük bir şevk ve her hücumda rekabet edebilme becerisi gerektiren bir sisteme daha uyumlu görünüyor. Gelişmesi için hâlâ önünde alan var, ancak yeteneklerini daha tutarlı ve eksiksiz bir performansa dönüştürmeye başladı.

Dolayısıyla mevcut seviyesi, Real Madrid savunmasındaki konumunu güçlendiriyor. Eder Militao fiziksel formunu geri kazanmak için iyileşme döneminin sonuna yaklaşırken, Ibrahima Konate ve Dean Huijsen ikilisi Mourinho'nun tercih ettiği seçenek olarak öne çıkıyor. El Clasico maçı bu tercihin doğruluğunu kanıtladı ve sezonun bu kritik aşamasında takımdaki yerini sağlamlaştırma fırsatı bulan İspanyol oyuncuya büyük bir moral desteği sağladı.







